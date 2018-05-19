Україна остаточно припиняє участь в СНД

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Президент підписав указ, яким відкликав з органів СНД представників України

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це глава держави повідомив під час виступу у Вінниці на урочистостях з нагоди Дня Європи.

«І сьогодні ми зробили все можливе, щоб перетнути рубікон, повертаючись до Європейського Союзу. Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД», - повідомив Петро Порошенко.

«Нам там немає більше що робити. Ми рухаємося разом в Європу», - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко налаштований зберегти темпи євроатлантичного поступу України.