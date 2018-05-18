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    Азербайджан готує дипломатичний протест Росії через сепаратистів Нагірного Карабаху

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    <p>Хікмет Гаджієв заявив про підготовлюваний рішучий протест російській стороні</p>
    Фото: aa.com.tr

    Хікмет Гаджієв заявив про підготовлюваний рішучий протест російській стороні

    Азербайджан має намір висловити протест МЗС Росії у зв'язку з участю російського дипломата в зустрічі з представниками сепаратистських режимів Абхазії й Нагірного Карабаху

    Азербайджан по дипломатичних каналах висловить рішучий протест російській стороні. Про це з посиланням на прес-секретаря МЗС Азербайджану Хікмета Гаджієва повідомляє в п'ятницю, 18 травня, Anadolu.

    «За його словами, Азербайджан має намір висловити протест МЗС Росії у зв'язку з участю голови сепаратистського режиму Нагірного Карабаху в зустрічі Рауля Хаджимби, який представляється президентом Абхазії, з директором четвертого департаменту країн СНД російського МЗС Олексієм Павловським і представниками сепаратистських режимів Придністров'я і Південної Осетії», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначив Гаджієв, цей крок ніяк не сприяє встановленню довіри для забезпечення стійкого миру і безпеки в регіоні. Зате подібні кроки, за його словами, призводять до ще більшого загострення й без того складної ситуації в регіоні.

     

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