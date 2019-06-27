Дії команди Зеленського лише пришвидшують ріст популярності націоналістичних сил

Сила і порядок проти слабкості і ліберальних гасел в наших умовах - стратегічний результат очевидний

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Чем больше условная команда Зеленского, то есть его группа в Офисе президента и партия слуга народа демонстрирует вялость и слабость в международных вопросах, тем быстрее растет рейтинг тех сил, которые олицетворяют силу и уверенность. То есть правых партий, которые сейчас объединились. Вообще само по себе объединение ВО «Свободы» с «Национальным корпусом» было сильным ходом, который многих заставил нервничать, а тут еще и объективные факторы складываются благоприятно. И это мы говорим сейчас только о внешнеполитическом факторе, а ведь есть и внутренний. Поскольку Петр Алексеевич как-то неубедительно изображает сильную оппозицию, да и бек-граунд у него не лучший, значит это место займут другие.

Команда Зеленского не совершит чуда, конец эпохи бедности не наступит завтра, через месяц и даже через год. По объективным причинам – экономика слишком инертная штука. А правы смогут добавить в свою риторику социальные идеи, которые вполне органично у них будут выглядеть. Например, справедливое распределение национального достояния – логично будет звучать? Например, в контексте недр или прибыли госпредприятий. Протекционизм в отношении отечественного малого и среднего бизнеса, дальнейшее создание оптимальных условий для украинской книги, кино и музыки – логично будет звучать? Вот и привлекут голоса предпринимателей, интеллигенции и просто думающих людей. Согласитесь, что тут масса выигрышных вариантов на фоне диджитализации и прочих красивых, но не слишком понятных вещей.

Сила и порядок против слабости и либеральных лозунгов в наших условиях – стратегический результат очевиден. Кстати, тенденции в США и ЕС таковы, что украинских правых вполне могут поддержать – к ним и сейчас относятся вполне нормально. И поскольку слухи о сложной игре олигархов все равно ходят, то можно отметить, что Коломойский сейчас чувствует себя на коне, но в долгой партии его, похоже, переигрывают другие игроки. Он должен был снести Порошенко и прекрасно справился с задачей. В общем, сделал свое дело. Вчерашним союзникам он больше не нужен. А эти досрочные выборы – не последние досрочные выборы. Мне почему-то так кажется.