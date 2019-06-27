  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Дії команди Зеленського лише пришвидшують ріст популярності націоналістичних сил

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Дії команди Зеленського лише пришвидшують ріст популярності націоналістичних сил

    Сила і порядок проти слабкості і ліберальних гасел в наших умовах - стратегічний результат очевидний

    Мовою оригіналу

    Чем больше условная команда Зеленского, то есть его группа в Офисе президента и партия слуга народа демонстрирует вялость и слабость в международных вопросах, тем быстрее растет рейтинг тех сил, которые олицетворяют силу и уверенность. То есть правых партий, которые сейчас объединились. Вообще само по себе объединение ВО «Свободы» с «Национальным корпусом» было сильным ходом, который многих заставил нервничать, а тут еще и объективные факторы складываются благоприятно. И это мы говорим сейчас только о внешнеполитическом факторе, а ведь есть и внутренний. Поскольку Петр Алексеевич как-то неубедительно изображает сильную оппозицию, да и бек-граунд у него не лучший, значит это место займут другие.

    Команда Зеленского не совершит чуда, конец эпохи бедности не наступит завтра, через месяц и даже через год. По объективным причинам – экономика слишком инертная штука. А правы смогут добавить в свою риторику социальные идеи, которые вполне органично у них будут выглядеть. Например, справедливое распределение национального достояния – логично будет звучать? Например, в контексте недр или прибыли госпредприятий. Протекционизм в отношении отечественного малого и среднего бизнеса, дальнейшее создание оптимальных условий для украинской книги, кино и музыки – логично будет звучать? Вот и привлекут голоса предпринимателей, интеллигенции и просто думающих людей. Согласитесь, что тут масса выигрышных вариантов на фоне диджитализации и прочих красивых, но не слишком понятных вещей.

    Читайте також

    Сила и порядок против слабости и либеральных лозунгов в наших условиях – стратегический результат очевиден. Кстати, тенденции в США и ЕС таковы, что украинских правых вполне могут поддержать – к ним и сейчас относятся вполне нормально. И поскольку слухи о сложной игре олигархов все равно ходят, то можно отметить, что Коломойский сейчас чувствует себя на коне, но в долгой партии его, похоже, переигрывают другие игроки. Он должен был снести Порошенко и прекрасно справился с задачей. В общем, сделал свое дело. Вчерашним союзникам он больше не нужен. А эти досрочные выборы – не последние досрочные выборы. Мне почему-то так кажется.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    вибори націоналісти партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ