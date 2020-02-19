У Мін’юсті США розповіли подробиці про мексиканця, який шпигував для ФСБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гектор Алехандро Кабрера Фуентес був затриманий у Сінгапурі





Російська влада завербувала Фуентеса в 2019 році

У Сінгапурі заарештували громадянина Мексики Алехандро Кабрера Фуентеса на вимогу Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. У американському Мін’юсті стверджують, що мексиканець працював на уряд Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту США.

Повідомляється, що розслідуванням займалися ФБР і прикордонна служба США.

Так, у Мін'юсті стверджують, що російська влада завербувала Фуентеса в 2019 році. На вимогу уряду Росії він орендував власність в окрузі Майамі-Дейд штату Флорида. Мета оренди не розкривається. Після цього, Фуентес їздив до Росії, щоб доповісти про виконання завдання.

За версією слідства, в лютому 2020 року Фуентес отримав нове завдання від російської влади. Йому надали фізичний опис автомобіля «джерела уряду США». Він був зобов'язаний знайти транспортний засіб, з'ясувати його реєстраційний номер і повідомити про місцеперебування авто. Імовірно, затриманий мав доповісти про результати у квітні або травні 2020 року.

14 лютого Фуентес орендував автомобіль для виконання завдання. Один з охоронців звернув увагу на нього і підійшов для розмови. У цей час дружина сфотографувала номер автомобіля. У розмові з охоронцем, Фуентес назвав ім'я людини, якого вони нібито відвідували. Виявилося, що ця людина не проживала у зазначеному місці.

16 лютого Фуентес зі своєю дружиною спробували вилетіти до Мексики, але їх зупинила служба митного контролю. Співробітники прикордонної служби знайшли в смартфоні подружжя знімок номера машини (у папці з віддаленими знімками) і з'ясували, що він належав уряду США. Після цього, Фуентес зізнався в роботі на російський уряд.