Пункт пропуску Мар'їнка поновив роботу



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На КПВВ завершилися всі електровідновлювальні роботи

Поновив роботу пункту пропуску Мар'їнка в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Роботу КПВВ Мар'їнка поновлено, вчора завершились всі електровідновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Наразі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі за зимовим графіком.

До слова, ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропуску. З 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року також на Донбас прибули 12 «гуманітарних конвоїв», направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, у зв’язку з оновленням системи електромереж 18 лютого роботу КПВВ Мар’їнка призупиняли.