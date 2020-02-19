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    Пункт пропуску Мар'їнка поновив роботу

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    Пункт пропуску Мар'їнка поновив роботу

    На КПВВ завершилися всі електровідновлювальні роботи

    Поновив роботу пункту пропуску Мар'їнка в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

    Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

    «Роботу КПВВ Мар'їнка поновлено, вчора завершились всі електровідновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

    Наразі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі за зимовим графіком.

    До слова, ОБСЄ нарахувала понад 340 військових, які потрапили на Донбас через російські пункти пропускуЗ 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року також на Донбас прибули 12 «гуманітарних конвоїв», направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

    Як повідомлялося, у зв’язку з оновленням системи електромереж 18 лютого роботу КПВВ Мар’їнка призупиняли. 

    Як повідомлялося, із 9 лютого змінилися правила перетину дітьми адмінмежі з Кримом.
    Також зазначимо, що Україна готова відкрити ще один контрольний пункт в’їзду-виїзду в Луганській області

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