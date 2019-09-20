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    Думки вголос

    Ігор Коломойський - улюблений олігарх Володимира Зеленського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - улюблений олігарх Володимира Зеленського

    Маневри Коломойського прекрасно бачать в Європі і дають відповідну оцінку не йому конкретно, а всій Україні

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    Заигрывания власти с одним конкретным олигархом далеко не так безобидны, как может показаться. Сфотографировался Коломойский в кабинете президента, обсудили энергетику, ага. На фоне скандала вокруг Центрэнерго. Общество проглотило эти моменты – у нас новый главный олигарх теперь, все понимают, что поделать. В рассчете, что нас же это не коснется. Еще как коснется. По полной программе. Потому что маневры Коломойского прекрасно видят в Европе и дают соответствующую оценку не ему конкретно, а всей Украине. С последствиями.

    Если кто-то не обратил внимания, то на прошлой неделе в Москву прилетали два французских министра. Обороны и иностранных дел. Встречались с коллегами, обсуждали перспективы сотрудничества. Не самая приятная новость в контексте возвращения России в ПАРЕ и разговоров о приглашении Путина на встречи «Большой семерки». Увы, Запад теряет интерес к Украине и все ближе к компромиссам с РФ. Происходит то, о чем я предупреждал уже давно – Запад живет не эфемерными «европейскими ценностями», а реальными интересами! И чтобы они душили РФ санкциями и помогали Украине в борьбе с агрессором, нет смысла рассказывать про демократию и европейский курс. Нужно стать для них интереснее РФ. Все просто!

    Украина должна быть интересной для бизнеса, для инвестиций, для сотрудничества и заработка. Тогда РФ это помеха бизнесу и быстро получает по лбу. Но Украина остается непривлекательной для крупного бизнеса. Потому что во французских СМИ уже открыто проводят цепочку – У президента есть любимый олигарх Коломойский, у Коломойского есть глава комитета ВР по финансам Гетьманцев то есть один конкретный олигарх сейчас борется с Украиной за свои интересы. Ничего не поменялось со времен Януковича. Иностранным инвесторам на этом «празднике жизни» делать нечего. Значит они логично интересуются потеплением с РФ…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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