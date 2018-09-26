10 причин, чому не варто дивитися російський етап Гран Прі Формули-1



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Цими вихідними відбудеться і багато інших автогоночних подій

Формула-1 повертається до Росії. Точніше, цього вікенду пройде п’ятий етап Гран Прі Росії.

Попередні гонки у Сочі вигравали лише гонщики Mercedes, тож, з огляду на доволі передбачуваний результат, Motorsport.com опублікував альтернативні варіанти проведення вихідних.

Уболівальники вже розкритикували трасу у Сочі, окресливши основні проблеми російського треку.

У цей час відбуватимуться й інші перегони. Що дивитися, залежить від особистого смаку.

WRX в Остіні

Нещодавно світовий ралі-крос був у Латвії, а вже цього вікенду пройде на Трасі Америк. Як завжди, WRX може запропонувати щільну боротьбу та відкриту трансляцію всіх подій, які можна знайти на їхньому офіційному сайті.

WSBK на Маньї-Кур

Формула-1 не повернулась у Невер, але там регулярно відбуваються перегони світового Супербайку. Питання чемпіонства Джонатана Рея майже вирішено, але мотогонки завжди можуть потріпати нерви як гонщикам, так і глядачам.

WTCR у Нінбо

Найближчі два вікенди WTCR проводить гоночні події у Китаї на досить новій трасі, яка була відкрита у 2015 році. Іван Мюллер має перевагу лише у три очки над Габріеле Тарквіні, а сказати, що гонки WTCR проходять без боротьби, – це просто збрехати.

BTCC у Брендс-Гетчі

Фанати справжнього турінга іноді називають саме чемпіонат BTCC домівкою кузовних перегонів. Отже, жодний справжній фанат не має пропустити фінальний етап серії у Брендс-Гетчі.

CTCC в ICAR

Міжнародний центр передових гонок (трек ICAR) у Квебеку цими вихідними прийме теж турінгові перегони. І, звісно, це канадський чемпіонат з турінгу (CTCC).

Blancpain Endurance у Барселоні

Тим часом на треку Барселона-Каталунья асфальт теж не зможе охолонути. Там пройдуть гонки на витривалість Blancpain Endurance. Наразі перед фінальним етапом лідирує Рафаеле Марчелло з невеликим відривом. Тож питання чемпіонства все ще відкрито.

NASCAR на Charlotte Motor Speedway

Звісно, всі шанувальники NASCAR будуть дивитися перегони Bank of America Roval 400, що пройдуть на трасі у Північній Кароліні. Фанатам американської серії лише потрібно приготуватися до вечірнього перегляду та видовищної боротьби.

NASCAR у Мексиці та Канаді

Якщо хтось забажає зануритися в атмосферу NASCAR, то обов’язково потрібно подивитися етапи на трасах Súper Óvalo Chiapas у Мексиці та Jukasa Motor Speedway у Канаді.

Формула-3 у Японії

У японському чемпіонаті Ф3 сезон теж йде до завершення. Цими вихідними на трасі Sportsland SUGO відбудеться передостанній етап.