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    Думки вголос

    Між українцями і росіянами різниця більша, ніж між людьми з різним кольором шкіри

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Між українцями і росіянами різниця більша, ніж між людьми з різним кольором шкіри

    Ми не просто різні, ми живемо в різному часі

    Мовою оригіналу

    Слезы мешают говорить. Я вообще российские СМИ не смотрю и не читаю. Они на обочине моего прекрасного мира. Но друзья иногда кидают ссылки и я просто теряюсь. Я не знаю, ржать над ними или жалеть убогих? Новое еженедельное кино от Соловьева. Чем неделю занимался Путин. Лазил по горам, варил чай из трав. Блин, у нас тут президент ленточку перережет и мы уже смеемся - мол, что за совок, к чему эта картинка? То есть нас не устраивает то, что принятый нами на работу менеджер занимается чем-то не тем.

    А теперь представьте - в прайм-тайм на плюсах или Первом Национальном часовое кино - чем Порошенко занимался всю неделю. Да мы даже ржать не будем, потому что просто не поймем, а что это за хрень вообще была? А у них идет со свистом. Все смотрят, никого не напрягает. Президент залез в гору и сварил чай. Какой молодец, другого не надо. Ну, пусть будет. Но какой нахрен адинарот?

    Мы отличаемся сильнее, чем люди с разным цветом кожи. Мы не просто разные, мы живем в разном времени

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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