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    USAID і Міненерго розробили рекомендації з водневої стратегії України

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    Міністерство енергетики змалювало водневу стратегію України в загальних рисах і тепер очікує рад - USAID і Міненерго розробили рекомендації з водневої стратегії України

    Міністерство енергетики змалювало водневу стратегію України в загальних рисах і тепер очікує рад

    Фото: kmu.gov.ua

    Написання власне стратегії почнеться після опрацювання пропозицій всіх зацікавлених сторін

    Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Міністерством енергетики України розробили основні положення водневої стратегії нашої держави, – повідомляють Elektrovesti.

    Як повідомляється в офіційному пресрелізі Міністерства енергетики України, стратегія передбачатиме три ключові елементи водневої енергетики: виробництво, транспортування та зберігання водню.

    Згідно з експертними рекомендаціями, впровадження стратегії буде проходити в три етапи: 2021–2025 роки, 2025–2030 роки і після 2030 року. У ході кожного з цих етапів передбачається визначення основних завдань і сфер діяльності, розвиток інфраструктури, створення нормативно-правової бази та реалізація пілотних проєктів.

    «Наша країна може почати пілотні водневі проєкти на основі атомної енергетики. У Європі, в зв'язку з енергетичною кризою, починають все голосніше говорити, що атомна електроенергія – це чиста безвуглецева енергія. Ми також підтримуємо цю позицію», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

    Як відзначають в Міненерго, рамкові рекомендації будуть обговорені з усіма учасниками ринку, які повинні надати свої пропозиції та зауваження. Написання власне стратегії почнеться після опрацювання пропозицій всіх зацікавлених сторін.

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    Теги: США Міненерго Українська стратегія водень
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    USAID і Міненерго розробили рекомендації з водневої стратегії України