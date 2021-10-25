USAID і Міненерго розробили рекомендації з водневої стратегії України

Міністерство енергетики змалювало водневу стратегію України в загальних рисах і тепер очікує рад

Написання власне стратегії почнеться після опрацювання пропозицій всіх зацікавлених сторін

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Міністерством енергетики України розробили основні положення водневої стратегії нашої держави, – повідомляють Elektrovesti.

Як повідомляється в офіційному пресрелізі Міністерства енергетики України, стратегія передбачатиме три ключові елементи водневої енергетики: виробництво, транспортування та зберігання водню.

Згідно з експертними рекомендаціями, впровадження стратегії буде проходити в три етапи: 2021–2025 роки, 2025–2030 роки і після 2030 року. У ході кожного з цих етапів передбачається визначення основних завдань і сфер діяльності, розвиток інфраструктури, створення нормативно-правової бази та реалізація пілотних проєктів.

«Наша країна може почати пілотні водневі проєкти на основі атомної енергетики. У Європі, в зв'язку з енергетичною кризою, починають все голосніше говорити, що атомна електроенергія – це чиста безвуглецева енергія. Ми також підтримуємо цю позицію», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як відзначають в Міненерго, рамкові рекомендації будуть обговорені з усіма учасниками ринку, які повинні надати свої пропозиції та зауваження. Написання власне стратегії почнеться після опрацювання пропозицій всіх зацікавлених сторін.