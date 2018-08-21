Прощання з формулою «Роттердам+»: Україні зарано святкувати

Cаме формула «Роттердам +» донині стримувала зростання ціни на електроенергію

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В июле 2019 года Украина переходит от формульного ценообразования на электроэнергию к свободному рынку. Вступает в силу закон «Про рынок электроэнергии», который мы приняли по настоятельным просьбам ЕС. Столь любимая разного рода зрадофилами от энергетики и их послушной неграмотной паствой формула «Роттердам+» уйдет в прошлое. Свободный рынок будет определять цену сам. Это хорошо. Но если кто-то готовится праздновать, то я бы не советовал спешить. Свободный рынок это не значит – дешевле. Украина сегодня имеет самый низкий тариф для населения на электроэнергию. При самой дорогой закупочной цене на зеленую энергетику. Снижали в общем котле за счет атомной энергетики. Теперь будет рынок. С прицелом на общую сеть с Евросоюзом. Ну, вы уже догадались, что это дороже?

Обычно новости можно рассказывать сразу в контексте готовой оценки. Мол, хорошая новость или плохая. Изменения на рынке электроэнергии, с которыми нам предстоит столкнуться в ближайшее время, этот стереотип разрушают. Мы переходим от нормативных актов к реальному рынку. Это очень интересно, прогрессивно и фактически мы начинаем игру по европейским правилам. Ну а из негатива – цена. На свободном рынке недооцененная электроэнергия подорожает. Подорожает заметно. Минимум на 30% для населения. С другой стороны – открывается серьезное окно возможностей. Не секрет, что торговля рудой, металлом и зерном (основные позиции украинского экспорта) это по большому счету сырьевая экономика. Гарантированная бедность. А вот экспорт электроэнергии из Украины в ЕС это очень перспективно и выгодно.

Свободный рынок в нашей стране позволит легко выйти и на европейский рынок. А нам очень нужно в перспективе нескольких лет думать о строительстве новых реакторов на АЭС. Так что деньги и инвестиции в украинскую энергетику – злободневный вопрос. В противном случае мы рискуем через несколько лет сидеть при лучине без света. Маневренная мощность для пиков потребления, то есть ТЭС – тоже важно. Зеленая энергетика по тарифам в Украине самая дорогая в Европе, так что может и не выдержать конкуренции. Но интересы частного бизнеса и его лоббистов нас беспокоят в последнюю очередь. Работайте по европейским ценам без сверхприбылей – и будет вам счастье.

Переход на рыночное ценообразование и общая сеть с Евросоюзом неизбежны. Это очень перспективное направление для украинской экономики. Но в рознице для потребителей цена вырастет. Самое смешное, что именно формульное ценообразование «Роттердам+» до сегодняшнего дня сдерживало рост цены до уровня рынка. Это была не коррупционная, а очень экономная схема. И Лещенко с компанией критиковали ее, просто пользуясь неграмотностью населения в этом вопросе. Формула сдерживала цену и позволяла некоторым ребятам упорно разгонять зраду на ровном месте. Им не будет стыдно – придумают новую. А в реальности теперь все – не будет никаких формул. Свободный рынок. И можете не сомневаться, для нас он будет дороже. Но для украинской экономики – неплохой шанс на развитие. А это новые рабочие места, в том числе для квалифицированного персонала, налоги и свой сегмент европейского рынка.

Джерело: site.ua

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