Результат «Роттердаму+» - десятки тисяч українців без питної води

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наскільки неадекватним у таких умовах є тарифний аргумент «а у Лондоні дорожче»?

З 25 липня у Новомосковську Дніпропетровської області серйозні проблеми із подачею води.

Не гарячої. Звичайної холодної. Спочатку її подавали лише по декілька годин у день. Але до верхніх поверхів вона часто взагалі не доходила через низький тиск.

А з цієї неділі 70-ти тисячне місто повністю без води.

Подібна ситуація вже була у Новомосковську 5-11 травня. Справа у тому, що Новомосковськ купує воду у міста Дніпро, а це за 25 км. Тобто великі затрати електроенергії для прокачування води, а також відповідно втрати у мережі.

Зрозуміло, що із зростанням ціни електроенергії з 1 січня та 1 квітня ситуація значно ускладнилася. Зросли заборгованості (до 13 млн грн), загострилися відносини між Дніпром та Новомосковськом. У сухому підсумку - немає холодної води у споживачів, навіть у тих, які все справно платили.

Ситуація ніби виправляється і вже до завтрашнього ранку подача води має бути відновлена. А споживачам там ближчим часом планують знову підняти тарифи на воду.

Також місяць без води знаходяться сусідні військові містечка Гвардійське та Черкаське (там розташовані 25-а та 93-а бригади) - до них 48 км застарілого водопроводу. Там теж виникли борги і «Новомосковському райводоканалу» обмежили електроенергію. До речі, відключає електроенергію там обленерго групи ДТЕК.

Насправді подібних випадків по Україні десятки, а може і сотні. Але ціну електроенергії продовжують задирати вгору, незважаючи на те, що це створює або посилює такі проблеми по всій країні.

Результат. Ахметов і його компаньйони із «Роттердамом+», а десятки тисяч українців без регулярної подачі питної води.

Ну і ви розуміє, наскільки неадекватним у таких умовах є тарифний аргумент «а у Лондоні дорожче».

Джерело: блог Андрія Геруса

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»