Результат «Роттердаму+» - десятки тисяч українців без питної води
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Наскільки неадекватним у таких умовах є тарифний аргумент «а у Лондоні дорожче»?
З 25 липня у Новомосковську Дніпропетровської області серйозні проблеми із подачею води.
Не гарячої. Звичайної холодної. Спочатку її подавали лише по декілька годин у день. Але до верхніх поверхів вона часто взагалі не доходила через низький тиск.
А з цієї неділі 70-ти тисячне місто повністю без води.
Подібна ситуація вже була у Новомосковську 5-11 травня. Справа у тому, що Новомосковськ купує воду у міста Дніпро, а це за 25 км. Тобто великі затрати електроенергії для прокачування води, а також відповідно втрати у мережі.
Зрозуміло, що із зростанням ціни електроенергії з 1 січня та 1 квітня ситуація значно ускладнилася. Зросли заборгованості (до 13 млн грн), загострилися відносини між Дніпром та Новомосковськом. У сухому підсумку - немає холодної води у споживачів, навіть у тих, які все справно платили.
Ситуація ніби виправляється і вже до завтрашнього ранку подача води має бути відновлена. А споживачам там ближчим часом планують знову підняти тарифи на воду.
Також місяць без води знаходяться сусідні військові містечка Гвардійське та Черкаське (там розташовані 25-а та 93-а бригади) - до них 48 км застарілого водопроводу. Там теж виникли борги і «Новомосковському райводоканалу» обмежили електроенергію. До речі, відключає електроенергію там обленерго групи ДТЕК.
Насправді подібних випадків по Україні десятки, а може і сотні. Але ціну електроенергії продовжують задирати вгору, незважаючи на те, що це створює або посилює такі проблеми по всій країні.
Результат. Ахметов і його компаньйони із «Роттердамом+», а десятки тисяч українців без регулярної подачі питної води.
Ну і ви розуміє, наскільки неадекватним у таких умовах є тарифний аргумент «а у Лондоні дорожче».
Джерело: блог Андрія Геруса