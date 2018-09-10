Україну не мають хвилювати «вибори» бойовиків на Донбасі

Бойовики на Донбасі можуть хоч Марс своєю територією оголосити

Мовою ориігналу

Объявленные в ОРДЛО выборы нас не должны интересовать от слова «совсем». Просто потому что очередной мини-спектакль для внутреннего потребления и объективная реальность вообще никак не пересекаются. Даже небольшой переворот в ДНР на нас не влияет. Просто люди Курченко отжали с потоков людей Суркова, кого-то убили в процессе. На форму и масштаб российской агрессии в Украине смена марионеток и показательные танцы на псевдовыборах не влияют. И переживать не о чем.

Да, разговоры про угрозу Минским соглашениям тоже не более, чем ритуал. Минские соглашения не выполняются уже четыре года. Перемирие есть? Нет, постоянные обстрелы. Заложников нам вернули? Нет, создают видимость переговорного процесса. То есть Минские договоренности проходят по категории «То что мертво умереть не может». И эти как бы выборы Пушка в Донецке для соглашений - мертвому припарка.

Юридическая ценность этой бумажки, подписанная совершенно случайными с точки зрения легитимности персонажами типа Захарченко или Плотницкого близка к нулю. Это такой себе черновик мирного договора между реальными участниками вооруженного конфликта - Украиной и агрессором Россией. Черновик. Потому и не выполняют.

А в непризнанных республиках могут выбрать хоть президента, хоть парламент, могут даже об\явить Марс своей территорией и объявить Ктулху верховным божеством. Это может заинтересовать исключительно психиатра, да и то исключительно при сборе материала для дисера. На нас и на объективной реальности этот скромный цирк никак не отражается.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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