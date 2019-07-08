  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Уроки політичного цинізму від демократичної Європи

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    <p>Голова ПАРЄ Ліліан Морі Паскьє</p> - Уроки політичного цинізму від демократичної Європи

    Голова ПАРЄ Ліліан Морі Паскьє

    Гроші залишаються грошима, бюрократ залишається бюрократом, політик - політиком. А цинізм залишається цинізмом, куди ж без нього?

    Мовою оригіналу

    Я далеко не молод и прекрасно понимаю, что политика это цинизм. Цинизм и деньги. Главное при этом соблюдать внешние правила приличия. Ну, как в анекдоте, что нужно делать, если жена вас застала с любовницей? Все отрицать! Абсолютно все отрицать. Главное – быстро надеть трусы и все категорически отрицать. Украина, кстати, тут не является исключением. Такой же алгоритм и в Европе, которую нам так привычно демонстрируют в качестве примера. Но деньги остаются деньгами, бюрократ остается бюрократом, политик – политиком. А цинизм остается цинизмом, куда без него?

    Вчера среди нескольких резонансных новостей меня больше всего «порадовало» заявление председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. В своем выступлении она объяснила, что «восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы не означает, что ей предоставлен карт-бланш». Да ну? Серьезно? Давайте еще раз по фактажу пробежимся, благо хватит двух коротких предложений. Ребята в 21 веке в Европе нарушили все нормы международного права, использовали уставы ряда наднациональных структур в качестве туалетной бумаги, за что были лишены права голоса в ПАСЕ. Перестали платить взносы. И вот под вашим руководством при активной «работе» влиятельных членов организации в этом году были восстановлены во всех правах.

    Читайте також

    Еще раз – не уступив ни шага, были возвращены со всеми полномочиями. Ржали над вами и над нами демонстративно на камеры. Это не означает, что им дали карт-бланш? А что это означает тогда? Людям дали понять, что можно плевать на законы и договора, но наказания не последует. Если это не карт-бланш, то что такое карт-бланш вообще? Зато, по словам Паскье, «возвращение делегации РФ в ПАСЕ позволяет работать с российскими коллегами в тех вопросах, которые являются проблемными». Как вы с ними работать собираетесь, если прямо показали, что на вас можно плевать безнаказанно, а международное право не стоит ни копейки? Уговорами? Так я могу вам перевести на английский и прислать целую басню про то, как повар уговаривал кота не жрать ветчину. А тот слушал. Жевал и слушал, ага.

    Из хорошего – к демаршу стран в ответ на возвращение российской делегации присоединилась Великобритания. То есть в настоящий момент делегации Великобритании, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии, Грузии и Швеции обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно целесообразности будущего участия в организации. То есть жадные ребята рискуют променять в составе ПАСЕ Россию на восемь приличных стран. Тогда, вероятно, слово «Европы» из названия можно убирать или распускать всю организацию в связи с недееспособностью…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ