Уроки політичного цинізму від демократичної Європи

Голова ПАРЄ Ліліан Морі Паскьє

Гроші залишаються грошима, бюрократ залишається бюрократом, політик - політиком. А цинізм залишається цинізмом, куди ж без нього?

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Я далеко не молод и прекрасно понимаю, что политика это цинизм. Цинизм и деньги. Главное при этом соблюдать внешние правила приличия. Ну, как в анекдоте, что нужно делать, если жена вас застала с любовницей? Все отрицать! Абсолютно все отрицать. Главное – быстро надеть трусы и все категорически отрицать. Украина, кстати, тут не является исключением. Такой же алгоритм и в Европе, которую нам так привычно демонстрируют в качестве примера. Но деньги остаются деньгами, бюрократ остается бюрократом, политик – политиком. А цинизм остается цинизмом, куда без него?

Вчера среди нескольких резонансных новостей меня больше всего «порадовало» заявление председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. В своем выступлении она объяснила, что «восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы не означает, что ей предоставлен карт-бланш». Да ну? Серьезно? Давайте еще раз по фактажу пробежимся, благо хватит двух коротких предложений. Ребята в 21 веке в Европе нарушили все нормы международного права, использовали уставы ряда наднациональных структур в качестве туалетной бумаги, за что были лишены права голоса в ПАСЕ. Перестали платить взносы. И вот под вашим руководством при активной «работе» влиятельных членов организации в этом году были восстановлены во всех правах.

Еще раз – не уступив ни шага, были возвращены со всеми полномочиями. Ржали над вами и над нами демонстративно на камеры. Это не означает, что им дали карт-бланш? А что это означает тогда? Людям дали понять, что можно плевать на законы и договора, но наказания не последует. Если это не карт-бланш, то что такое карт-бланш вообще? Зато, по словам Паскье, «возвращение делегации РФ в ПАСЕ позволяет работать с российскими коллегами в тех вопросах, которые являются проблемными». Как вы с ними работать собираетесь, если прямо показали, что на вас можно плевать безнаказанно, а международное право не стоит ни копейки? Уговорами? Так я могу вам перевести на английский и прислать целую басню про то, как повар уговаривал кота не жрать ветчину. А тот слушал. Жевал и слушал, ага.

Из хорошего – к демаршу стран в ответ на возвращение российской делегации присоединилась Великобритания. То есть в настоящий момент делегации Великобритании, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии, Грузии и Швеции обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно целесообразности будущего участия в организации. То есть жадные ребята рискуют променять в составе ПАСЕ Россию на восемь приличных стран. Тогда, вероятно, слово «Европы» из названия можно убирать или распускать всю организацию в связи с недееспособностью…

Джерело: site.ua

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