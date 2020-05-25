Війна на Донбасі: Україна поставила Росію в незручне положення

Бойовики бояться, що їх кинуть на «героїчний штурм» українських позицій

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В Донецке и Луганске демонстративная «мобилизация» и танки катаются по городу. Москва злится. Неудивительно – сейчас Кремль напоминает героя (скорее героиню) старого анекдота про проститутку, которая нашла сто долларов. Говорит – увидела купюру на земле. Думаю, нашла! Нагнулась поднять и понимаю – не нашла, а зарабатываю. У Кремля в Украине такая же история.

В общем, танки ездят по Донецку и Луганску, Пушилин и Пасечник надувают щеки и сами себя пугаются. Самое смешное, что в Украине по этому поводу никто особо не нервничает, а вот сами боевики заметно погрустнели. Боятся, что в пропагандистских целях их всех или хотя бы часть бросят на «героический штурм» украинских позиций. Пушилин и Пасечник, которым точно не грозит передовая, уже заводят привычную песню про «Дойти до Киева». Понятно, что все это попытка испугать ежика голой попой, но команда на суету из Москвы поступила. В чем смысл этих нервных телодвижений?

Все просто, как мычание Лаврова в ООН. Ожидания расходятся с действительностью – как у проститутки в первом абзаце. С одной стороны Зеленский говорит на пресс-конференции, что готов к переговорам в любом формате. Что хочет мира и готов это обсуждать. Постоянно повторяет. При этом украинский МИД передает в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против РФ о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. И позиция Украины выигрышная на 100%. При этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк фактически посылает подальше представителей ОРДЛО, которых РФ тянет на переговоры с Украиной в Минск. Говорит – не имеют они законного права выступать от имени людей, вынужденных жить под российской оккупацией. То есть и планы накрылись, и про оккупацию обидно звучит прямым текстом. В общем, в дурацкой ситуации оказался Кремль. С одной стороны у Украины мирная риторика и в глазах международного сообщества мы очень хотим переговоров. С другой стороны Москва получает по полной программе за все свои грехи. Когнитивный диссонанс получается. А все просто. Зеленский сказал, что мы хотим переговоров? Сказал. Все, больше ничего! Если вы, недорогие соседи, услышали «Украина все простила» или «Мы согласны уступать, вести переговоры с ОРДЛО, вносить изменения в Конституцию» - у вас проблемы со слухом. Помойте уши, поковыряйте в них циркулем – точно хуже не будет. И слышать всякие глупости перестанете…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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