Кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн



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Карта поширення коронавірусу

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків

У світі коронавірус діагностували у 5 мільйонів 498 тисяч осіб, із яких вилікувались вже 2 мільйона 302 тисячі інфікованих.

Це випливає із даних сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Зазначається, що не змогли побороти хворобу понад 346 тисяч осіб. Найбільше смертей від коронавірусу зареєстрували у США – близько 100 тисяч. Проте вилікувались у США понад 450 тисяч людей. За останню добу там підтвердили близько 20 тисяч нових випадків.

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.

Окрім того в Росії загалом виявили 344 тисячі випадків, в Іспанії – майже 283 тисячі, у Великій Британії – майже 260 тисяч, в Італії – 229 тисяч, у Франції – 182,5 тисяч.

За минулу добу у всьому світі число випадків зараження коронавірусом зросло на 96 тисяч.

Окрім США та Бразилії, лідерами за темпами поширення захворювання є Росія (+8,599), Індія (+7,113), Перу (+4,205), Чилі (3,709), Мексика (+3,329).

За цей же час померли 2826 хворих із підтвердженою коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.