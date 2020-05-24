Трамп: я – найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє



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Дональд Трамп та Володимир Путін

Президент США вважає, що Путін не хоче його перемоги на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін не хоче його перемоги на майбутніх виборах. При цьому Трамп вважає, що Путін добре до нього ставиться.

Про це американський президент розповів в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон.

За словами Трампа, він – найгірше, що траплялося з Російською Федерацією.

«Я – найгірше, що траплялося з Росією, Путін це розуміє. Я ладнаю з Путіним, але, можливо, він не хоче, щоб я виграв. Але, думаю, він добре до мене ставиться. Упевнений, що він не хоче моєї перемоги», - заявив президент США.

Як стверджує американський президент, не тільки в Росії не хочуть його перемоги на цьогорічних виборах.

«Китай теж не хоче моєї перемоги на виборах», – додав він.

До слова, Трамп втрачає популярність серед християн.