Захід не клюнув на російську хитрість з виходом з Донбасу

Якщо життя дає тобі лимон - спробуй зробити з нього лимонад.

Мовою оригіналу Как использовать эту формулу, если жизнь дала тебе Россию в качестве соседа? И не просто в качестве соседа, а в качестве соседа агрессивного. Понятно, что ничего полезного из РФ не сделаешь, потому что это даже не лимон, но можно и нужно создавать им максимум проблем. Чтобы Кремлю было не до Украины. Напомню, 18 декабря Россия

Якщо життя дає тобі лимон - спробуй зробити з нього лимонад.

Мовою оригіналу

Как использовать эту формулу, если жизнь дала тебе Россию в качестве соседа? И не просто в качестве соседа, а в качестве соседа агрессивного. Понятно, что ничего полезного из РФ не сделаешь, потому что это даже не лимон, но можно и нужно создавать им максимум проблем. Чтобы Кремлю было не до Украины.

Напомню, 18 декабря Россия заявила, что отзывает своих военных из СЦКК в Донбассе и уже на следующий день украинские и российские офицеры в СЦКК покинули временно оккупированные районы Донбасса. Тактика Кремля проста, как мычание. Он толкает Киев на прямые переговоры с боевиками, которые сразу пошли на обострение и обстреливают из запрещенного калибра мирные населенные пункты. А РФ как бы уже не при чем - в переговорах не участвует, «их там нет» и пусть Киев договаривается с Донбассом. Но факт российской агрессии уже признан в мире, так что эта хитрость не сработала.

Франция отреагировала достаточно оперативно и призвала Россию пересмотреть решение об отзыве российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе. «Решение подрывает еще больше доверие между российской и украинской сторонами в рамках конфликта на Донбассе», - отметили французские дипломаты. Очень сильные формулировки, как для дипломатии. «Еще больше подрывает» и самое важное российская и украинская стороны в конфликте. Никакого мятежного Донбасса представители Франции не видят и в сказки про гражданскую войну официально не верят.

Германия тоже не стала отмалчиваться, выразив свою обеспокоенность синхронно с Францией. Как заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Райнер Бройль, решение российской стороны может иметь «весомые последствия для гражданского населения в районах конфликта на Востоке Украины». Не так жестко формулируют, как французы, но тем не менее вина за возможные последствия точно ложится на Россию. А резкий рост эскалации на фронте и обстрел боевиками мирных поселков дает Украине право и основания не просто собирать Нормандский формат, но и требовать усиления санкционного давления. Российская хитрость оказалась слишком очевидной и если украинский МИД выжмет из ситуации максимум, для Кремля картина станет хуже, чем была.



На фоне европейских партнеров Украины реакция США была куда более жесткой. «Ястребы», прочно осевшие в Белом доме своего шанса не упустят. Так спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выход России из совместного центра координации и контроля за прекращением огня это позор и пренебрежение попыткой обеспечить реальную деэскалацию насилия. Он убежден, что Россия «притворяется», что ее силы и командование не контролируют ситуацию на местах. Таким образом, обращаться к сепаратистам для того, чтобы решить проблему с нарушением перемирия - «это не совсем реалистичный путь», считает Волкер.



То есть США фактически подтвердили не только статус РФ в качестве агрессора, но и перечеркнули саму возможность для Киева вести осмысленный диалог с так называемыми лидерами ОРДЛО. Центр управления конфликтом в Москве и если в 2014 Запад избегал этой темы, то сейчас говорит прямым текстом. В этой ситуации Украина не просто может, но и должна принять закон об оккупированных территориях и статусе России, как агрессора. Момент более чем удачный. Ну и требовать «принуждения России к миру» с помощью новых санкций тоже стоит. Из их прокола нужно извлечь максимум пользы. Не бить на жалость, а требовать адекватной реакции на умышленную эскалацию конфликта.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»