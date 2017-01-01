На Донбасі зменшилась кількість вибухів, - ОБСЄ

У Донецькій області Місія зафіксувала 540 вибухів

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 19 грудня по 19:30 20 грудня. Про це йдеться у звіті організації від 21 грудня. «У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема,



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Місія ОБСЄ зафіксувала вибухи, перебуваючи на ділянках розведення сил на Донбасі

У Донецькій області Місія зафіксувала 540 вибухів

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 19 грудня по 19:30 20 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 21 грудня.

«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 540 вибухів супроти близько 980 відповідно)», - повідомляють в ОБСЄ.

«У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (включаючи 40 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 950 вибухів)», - підкреслили в Спостережній місії.

«СММ продовжувала уточнювати ситуацію з виведенням з України військовослужбовців Збройних сил РФ, які несли службу при СЦКК. У підконтрольному «ДНР» с. Олександрівка співробітник «служби надзвичайних ситуацій» та інший неозброєний член «ДНР» повідомили спостерігачам, що виконуватимуть ті обов'язки, які раніше покладалися на офіцерів Збройних сил РФ при СЦКК. Перебуваючи в підконтрольному уряду с. Богданівка, члени патруля Місії звернули увагу на відсутність там офіцерів СЦКК, присутній був лише офіцер Збройних сил України», - йдеться у звіті.

«СММ уточнювала повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів у житлових районах, що сталися внаслідок обстрілу Новолуганського. 19 грудня у Новолуганському безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ виявив спричинені обстрілами свіжі пошкодження стін і дахів 36 будинків, багатоквартирного будинку та адміністративної будівлі», - наголосили спостерігачі.