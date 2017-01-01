На Донбасі зменшилась кількість вибухів, - ОБСЄ
- Вчора, 05:54
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У Донецькій області Місія зафіксувала 540 вибухівСпостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 19 грудня по 19:30 20 грудня.
Про це йдеться у звіті організації від 21 грудня.
«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 540 вибухів супроти близько 980 відповідно)», - повідомляють в ОБСЄ.
«У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (включаючи 40 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 950 вибухів)», - підкреслили в Спостережній місії.
«СММ продовжувала уточнювати ситуацію з виведенням з України військовослужбовців Збройних сил РФ, які несли службу при СЦКК. У підконтрольному «ДНР» с. Олександрівка співробітник «служби надзвичайних ситуацій» та інший неозброєний член «ДНР» повідомили спостерігачам, що виконуватимуть ті обов'язки, які раніше покладалися на офіцерів Збройних сил РФ при СЦКК. Перебуваючи в підконтрольному уряду с. Богданівка, члени патруля Місії звернули увагу на відсутність там офіцерів СЦКК, присутній був лише офіцер Збройних сил України», - йдеться у звіті.
«СММ уточнювала повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів у житлових районах, що сталися внаслідок обстрілу Новолуганського. 19 грудня у Новолуганському безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ виявив спричинені обстрілами свіжі пошкодження стін і дахів 36 будинків, багатоквартирного будинку та адміністративної будівлі», - наголосили спостерігачі.
Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку».
14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.
Як відомо, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.
Центр почав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.
З квітня 2015 року українська та російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню.
Учасники СЦКК зокрема домовляються зі сторонами про режим припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку спостережній місії ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.