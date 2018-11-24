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    Думки вголос

    Радісні новини від Опоблоку

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Радісні новини від Опоблоку

    Опоблоківців вкотре підвела провідна їхня риса – жадібність

    От чого-чого, а радісних новин від Опозиційного блоку я не очікував. Брехні, зради України, продажності, ножа в спину – так. Але радісних, позитивних новин – ніколи. А ці старі цинічні злодюжки таки змогли мене приємно заскочити – розкол, сварки, інтриги!

    Тепер вони матимуть козир у руках. Коли хтось звинувачуватиме Опозиційний блок у тому, що вони – «рука Москви», або й взагалі росіяни, то вони на такий докір згадуватимуть про розкол у своїх рядах. Адже це найкраще підтвердження того, що йдеться про українську політику. Ту, де серед двох українців – три гетьмани. Але нічого, хай мають такий козир. Це в інтересах України.

    А якщо серйозно, то опоблоківців вкотре підвела провідна їхня риса – жадібність. Пересварилися вони не через ідеологічні розбіжності чи програмні диспути. Адже чудово розуміли, що без виборців окупованих Донбасу й Криму перемога на президентських виборах їм точно не світить. Відтак – приготувалися якомога більше заробити на цих перегонах, щоб потім мати що вкладати у парламентську кампанію.

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    А заробляти на президентських виборах можна в два способи. Перший – отримувати гроші від Кремля, відмивати їх через фірми кума Путіна, симулювати активну кампанію і набивати свої кишені. Другий – отримувати їх від чинної влади, симулюючи гнівну опозиційність, а на ділі наживатися на схемах типу «Ротердам+». Якщо не вийти в другий тур, то бодай на критиці влади вкрасти трохи голосів у Тимошенко. У будь-якому разі, завжди опція «заробити» для них на першому місці.

    От і не поділилися, хто на який потік «сяде». Не йшлося про кандидатури, прізвища, особисті стосунки чи політичний курс – усе значно банальніше. Зрештою, це навіть традиційно для регіоналів, які за кожної політичної погоди – у владі і в опозиції – піклуються тільки про свої кишені. Колись, за Ющенка, їм вдалося не розсваритися і таки здійснити реванш, захопивши владу, але нині, без ядра своєї електоральної бази, вони біжать навипередки за прибутком.

    І це добра, радісна новина для України. Головне, щоб ці вороги України сварилися, чубилися й перегризали горлянки одне одному. Щоб був не Опозиційний блок, а десять партій, платформ і рухів. Так їх легше буде перемогти.

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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