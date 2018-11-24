Гриценко переконує, що Пінчук не є олігархом
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Гриценко заявив, що Пінчук не має політичного впливу
Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Віктор Пінчук уже не має потужної політичної складової в парламенті, окрім тільки кількох депутатів. А тому не може вважатися олігархом, який завдяки політичному впливу та державним коштам здобуває свій капітал.
Таку думку Гриценко висловив на телеканалі ZIK.
«Можливо, я зараз ображу Віктора Пінчука, але в моєму розумінні він не є олігархом. Він уже не має потужної політичної складової в парламенті, окрім тільки кількох депутатів. Тобто його вплив є неспівставним із впливом олігархів Ахметова, Коломойського чи Фірташа», – вважає Анатолій Гриценко.
На думку політика, для того, щоб в державі більше не було олігархату та монополізму в принципі, на повну має працювати Антимонопольний комітет, який не допускатиме концентрації бізнесу в руках однієї сім’ї. І тільки за таких умов, вважає Гриценко, почне зростати нормальна конкуренція і формуватися ринок у тій чи іншій сфері.
«Це є конкретний механізм, як може бути знищений олігархат як клас, після чого він просто перейде в категорію великого бізнесу. Тоді як держава своєю чергою має підтримувати будь-який бізнес, коли він виходитиме на міжнародні ринки і таким чином формуватиме репутацію і покращуватиме валютний баланс у державі», – підкреслив Анатолій Гриценко.
Як повідомлялося, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до Дніпровського районного суду Києва проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата Олександра Бригинця (фракція «БПП») за поширення інформації про начебто причетність екс-міністра оборони до розкрадань в армії та підривання її обороноздатності.
Нагадаємо, Анатолій Гриценко, політик, міністр оборони (2005–2007), народний депутат VI і VII скликань, голова «Громадянської позиції». Полковник запасу.
Як повідомлялося, Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись.
У травні цього року партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та Дмитра Добродомова «Народний контроль» утворили спільну об'єднавчу платформу. Обидві сили підуть разом на вибори та висунуть єдиним кандидатом Анатолія Гриценка.
Нагадаємо, і Гриценко, і Добродомов спростовують інформацію про співпрацю з Балогою.
У «Самопомочі» вважають, що Гриценко «такий самий, як і решта».