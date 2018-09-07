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    Думки вголос

    Катастрофа в Армянську. Мовчання кримських ягнят

    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Розсилка
    Катастрофа в Армянську. Мовчання кримських ягнят

    Все що може Росія - це отруїти і загидити

    Мовою оригіналу

    В Крыму - жесть. Как мы и предполагали, зона отравления постепенно увеличивается. Но кислотные дожди - это еще ничего, как оказалось. Серная кислота распространяется по водным горизонтам, то есть, по сути, очень быстро и затрагивает самые далекие от эпицентра населенные пункты полуострова. Причем процесс продолжается - как это остановить оккупанты не знают. Воды нет и не будет (в свое время все, что было перенаправили на Керчь и Феодосию, а Титан добил последние резервуары).

    Придурок Гоблин обвинил во всем «блогеров, которые работают на СБУ» и бегает между кондиционированным кабинетом и лимузином с фильтрацией воздуха. Как в старинном фантастическом рассказе о супероружии, коррозия мгновенно выедает оружие оккупантов на военных базах, которого они нагнали и навезли туда за годы. В этом есть что-то кармическое. Надеюсь, ядерные боеголовки... Даже думать не хочется.

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    Этот химикат очень трудно смывать. Совсем не затронут пока только Севастополь, о чем поведал некий небогатый на зубы житель-«патриот». У Гоблина рыльце в пуху - он пытался влезть в бизнес опреснения, но ума не хватило. Теперь его интересует только то, снимут его или нет (поменяют на казанца Хуснулина), и он верит, что ему это всё устроили специально. Детей вывезли, но в бомжатник в Евпатории. В общем, трэш и угар. Но ягнята молчат.

    Думаю, надо это на весь мир транслировать - на любителей российских газопроводов и АЭС в первую очередь. Всё что может Россия - это отравить и изгадить.

    Джерело: блог Максима Михайленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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