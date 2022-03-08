  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Максим Михайленко
рус
    Думки вголос

    Вперше в історії РФ було знищено її корвет

    Патрульний ракетний корабель проекту 22160 &laquo;Василь Биков&raquo; - Вперше в історії РФ було знищено її корвет
    Патрульний ракетний корабель проекту 22160 «Василь Биков»

    Кораблі флоту агресора тонуть так само, як і все інше

    Мовою оригіналу

    7 марта 2022 года новейший (2018 года постройки) патрульный ракетный корабль проекта 22160 «Василий Быков», гордость рашистского флота, был завлечен украинскими москитными катерами типа «Гюрза» и «Айленд» в зону прострела береговой реактивной артиллерии и успешно обстрелян.

    Окончательно же корабль, обстреливавший украинские города и участвовавший в морской блокаде страны - затонул вчера утром. Его команда, скорее всего, полностью пошла на корм рыбам, поскольку вертолетчики врага теперь не горят желанием подниматься в небо. Похоже, впрочем, что один сделал попытку, после чего быстро исчез над морем (до конца неизвестно, плюхнулся или где-нибудь приводнился с ракетой в заднице).

    «Василий Быков» превышал по своему боевому потенциалу все, чем на сегодня располагают в плане надводных сил ВМСУ.

    В ходе операции украинские моряки понесли потери – вечная слава Героям!

    Теперь точно известно, что и ракетные крейсера и большие десантные корабли флота агрессоров тонут точно так же, как и все остальное. Покойся без мира, «Василий Быков».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Україна ВМС корабль флот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вперше в історії РФ було знищено її корвет