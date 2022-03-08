Вперше в історії РФ було знищено її корвет

Кораблі флоту агресора тонуть так само, як і все інше

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7 марта 2022 года новейший (2018 года постройки) патрульный ракетный корабль проекта 22160 «Василий Быков», гордость рашистского флота, был завлечен украинскими москитными катерами типа «Гюрза» и «Айленд» в зону прострела береговой реактивной артиллерии и успешно обстрелян.

Окончательно же корабль, обстреливавший украинские города и участвовавший в морской блокаде страны - затонул вчера утром. Его команда, скорее всего, полностью пошла на корм рыбам, поскольку вертолетчики врага теперь не горят желанием подниматься в небо. Похоже, впрочем, что один сделал попытку, после чего быстро исчез над морем (до конца неизвестно, плюхнулся или где-нибудь приводнился с ракетой в заднице).

«Василий Быков» превышал по своему боевому потенциалу все, чем на сегодня располагают в плане надводных сил ВМСУ.

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Теперь точно известно, что и ракетные крейсера и большие десантные корабли флота агрессоров тонут точно так же, как и все остальное. Покойся без мира, «Василий Быков».

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