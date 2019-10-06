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    Думки вголос

    Майдан «Ні капітуляції!». Перші висновки

    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Розсилка
    Акція протесту&nbsp;&laquo;Ні капітуляції!&raquo; у Києві, 6 жовтня 2019 року - Майдан «Ні капітуляції!». Перші висновки
    Акція протесту «Ні капітуляції!» у Києві, 6 жовтня 2019 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Людей прийшло несподівано багато. На піку - 30 тисяч, як мінімум. І це тільки кияни

    Мовою оригіналу

    Предупредительный выстрел удался и прозвучал громко.

    И да - рассмешило заявление А.Богдана о деньгах - ведь он был последним из уволенных чиновников Азарова, и точно помнит позорный провал проплаченных акций своей команды.

    Из приятного: было много знакомых, люди восстанавливают связи - вдруг и впрямь понадобится?

    Отметил, к своему удивлению, и недавних вполне публичных сторонников В.Зеленского, разъяренных быстрым и полномасштабным возвращением нынешнего правительства и парламента к гнилой азаровщине в экономике и темникам в олигархических СМИ.

    Разумеется, огромное количество ветеранов.

    Резюме разговоров - у нас никогда еще не было настолько некомпетентной администрации, случайных людей без грамма понятия что они делают - поэтому ими так легко манипулируют олигархи и Москва.

    На пороге - снижение темпов роста, крах социальной политики, капитуляция не только на фронте, но и в каждой котельной, на ценнике каждого гастронома.

    Отсюда и возникшая у народа необходимость проведения перед формально консолидировавшим всю власть в своих руках президентом Зеленским желто-голубых линий.

    Они состоят в следующем:

    • немедленно дезавуировать и прекратить всякие уступки агрессору
    • очистить свою администрацию и партию от оскандалившихся прислужников олигархии и дипломатов-неудачников, втравивших Украину в грязнейший скандал в Вашингтоне
    • остановить политику геноцида малого и среднего бизнеса, а также разгрома, в угоду россиянам, украинской добывающей промышленности, ограбления украинцев разнообразными аферистами-лохотронщиками
    • жестко подтвердить курс на членство в НАТО и ЕС
    • сохранять лояльность ценностям Революции Достоинства и удалить от себя одиозных фигурантов режима Януковича, на поводу у которых бредёт сегодня обессиленная самогипнозом администрация. 

    В противном случае - по давно известному алгоритму - протест начнёт нарастать, потому что полгода бардака и дерибана, токсичной болтовни разной степени бредовости и полного безразличия власти к нуждам увязающего в долгах и кредитах народа - достали большинство.

    Мед в банке закончился и пора отвечать по своим обещаниям - молчать больше никто не станет.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    окупанти Донбас Путін протест Володимир Зеленський протести у Києві Андрій Богдан формула Штайнмаєра
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