Майдан «Ні капітуляції!». Перші висновки

Акція протесту «Ні капітуляції!» у Києві, 6 жовтня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Людей прийшло несподівано багато. На піку - 30 тисяч, як мінімум. І це тільки кияни

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Предупредительный выстрел удался и прозвучал громко.

И да - рассмешило заявление А.Богдана о деньгах - ведь он был последним из уволенных чиновников Азарова, и точно помнит позорный провал проплаченных акций своей команды.

Из приятного: было много знакомых, люди восстанавливают связи - вдруг и впрямь понадобится?

Отметил, к своему удивлению, и недавних вполне публичных сторонников В.Зеленского, разъяренных быстрым и полномасштабным возвращением нынешнего правительства и парламента к гнилой азаровщине в экономике и темникам в олигархических СМИ.

Разумеется, огромное количество ветеранов.

Резюме разговоров - у нас никогда еще не было настолько некомпетентной администрации, случайных людей без грамма понятия что они делают - поэтому ими так легко манипулируют олигархи и Москва.

На пороге - снижение темпов роста, крах социальной политики, капитуляция не только на фронте, но и в каждой котельной, на ценнике каждого гастронома.

Отсюда и возникшая у народа необходимость проведения перед формально консолидировавшим всю власть в своих руках президентом Зеленским желто-голубых линий.

Они состоят в следующем:

немедленно дезавуировать и прекратить всякие уступки агрессору

очистить свою администрацию и партию от оскандалившихся прислужников олигархии и дипломатов-неудачников, втравивших Украину в грязнейший скандал в Вашингтоне

остановить политику геноцида малого и среднего бизнеса, а также разгрома, в угоду россиянам, украинской добывающей промышленности, ограбления украинцев разнообразными аферистами-лохотронщиками

жестко подтвердить курс на членство в НАТО и ЕС

сохранять лояльность ценностям Революции Достоинства и удалить от себя одиозных фигурантов режима Януковича, на поводу у которых бредёт сегодня обессиленная самогипнозом администрация.

В противном случае - по давно известному алгоритму - протест начнёт нарастать, потому что полгода бардака и дерибана, токсичной болтовни разной степени бредовости и полного безразличия власти к нуждам увязающего в долгах и кредитах народа - достали большинство.

Мед в банке закончился и пора отвечать по своим обещаниям - молчать больше никто не станет.

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