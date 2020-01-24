Зґвалтування Путіним російської Конституції ставить ПАРЄ в незавидне становище

Путін, ПАРЄ і закарлюка

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Изнасилование Путиным российской Конституции ставит ПАСЕ в незавидное положение.

Помнится, главным аргументом Putinverstehers в недрах этой организации в пользу возвращения делегации РФ был тот, что в противном случае граждане России лишатся возможности защищать свои права в ЕСПЧ. Довод лукавый изначально, поскольку гораздо ранее Кремль посредством своего Конституционного Суда сам ограничил эту возможность. Теперь же российский режим откровенно плюнул в лицо собственных клиентов в Европе, де-факто уничтожив эту лазейку нормой о приоритете национального законодательства.

Проделано это в иезуитской манере - изменениями, спрятанными в периферийных конституционных статьях. При этом ПАСЕ, стараясь ради Москвы, по сути ликвидировала возможность изгнания делегаций из своего состава, поставив под вопрос свою приверженность идеалам защиты прав человека и демократическим стандартам.

Совет Европы, конечно, всегда был организацией, как сказал бы Борис Ельцин, «с загогулиной», но сегодня он максимально уклонился от буквы и духа Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Не говоря уже о том, что в СЕ/ПАСЕ продолжает входить страна, оккупирующая территории четырёх других стран-членов СЕ/ПАСЕ и массово нарушающая права граждан, проживающих на этих территориях, подвергая их к тому же этническим чисткам.

В условиях подобной деградации политической и общечеловеческой нравственности - ситуация зашла в глухой угол, а СЕ/ПАСЕ стремительно теряет авторитет, пожирая средства тех стран-членов, которые продолжают выполнять свои обязательства. Весь этот комплекс явлений и процессов неизбежно ведёт к переменам в архитектуре европейской безопасности - в частности, отделения здоровых сегментов от тех, которые заражены коронавирусом политической коррупции.

Достаточно ли в Европе здоровых сил для подобной реорганизации институционального поля - выпрямления российской загогулины - покажет ближайший год.

Джерело: блог Максима Михайленка

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