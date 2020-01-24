  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Максим Михайленко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Зґвалтування Путіним російської Конституції ставить ПАРЄ в незавидне становище

    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Розсилка
    Зґвалтування Путіним російської Конституції ставить ПАРЄ в незавидне становище

    Путін, ПАРЄ і закарлюка

    Мовою оригіналу

    Изнасилование Путиным российской Конституции ставит ПАСЕ в незавидное положение.

    Помнится, главным аргументом Putinverstehers в недрах этой организации в пользу возвращения делегации РФ был тот, что в противном случае граждане России лишатся возможности защищать свои права в ЕСПЧ. Довод лукавый изначально, поскольку гораздо ранее Кремль посредством своего Конституционного Суда сам ограничил эту возможность. Теперь же российский режим откровенно плюнул в лицо собственных клиентов в Европе, де-факто уничтожив эту лазейку нормой о приоритете национального законодательства.

    Проделано это в иезуитской манере - изменениями, спрятанными в периферийных конституционных статьях. При этом ПАСЕ, стараясь ради Москвы, по сути ликвидировала возможность изгнания делегаций из своего состава, поставив под вопрос свою приверженность идеалам защиты прав человека и демократическим стандартам.

    Совет Европы, конечно, всегда был организацией, как сказал бы Борис Ельцин, «с загогулиной», но сегодня он максимально уклонился от буквы и духа Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Не говоря уже о том, что в СЕ/ПАСЕ продолжает входить страна, оккупирующая территории четырёх других стран-членов СЕ/ПАСЕ и массово нарушающая права граждан, проживающих на этих территориях, подвергая их к тому же этническим чисткам.

    В условиях подобной деградации политической и общечеловеческой нравственности - ситуация зашла в глухой угол, а СЕ/ПАСЕ стремительно теряет авторитет, пожирая средства тех стран-членов, которые продолжают выполнять свои обязательства. Весь этот комплекс явлений и процессов неизбежно ведёт к переменам в архитектуре европейской безопасности - в частности, отделения здоровых сегментов от тех, которые заражены коронавирусом политической коррупции.

    Достаточно ли в Европе здоровых сил для подобной реорганизации институционального поля - выпрямления российской загогулины - покажет ближайший год.

    Джерело: блог Максима Михайленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ніна Кур'ята
    Ніна Кур'ята

    Журналістка

    Тетяна Деркач
    Тетяна Деркач

    Журналістка

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Деркач
    Олександр Деркач

    Банкір, бізнесмен

    Сергій Згурець
    Сергій Згурець

    Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ