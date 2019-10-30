Секс під куполом: касовий апарат дипломата Яременка

Богдан Яременко

Чи знала надавачка, так би мовити, фізіологічних послуг Б. Яременку, що спілкується саме з народним депутатом України

Як на мене, гучний секс-скандал у правлячій партії «Слуга Народу» - на тлі історії з хабарями та замовленням її депутатами кілерів один проти одного - може дещо поліпшити нам настрій у ці сумні дні капітулянтського курсу Банкової та урядового хаосу.

Тож мусимо радше подякувати Богданові Яременку, голові комітету ВР з питань зовнішьої (!) політики і між(!)парламентського співробітництва, мажоритарнику від Дарниці, за такий яскравий прояв хтивого лібідо, який доводить, що з партії Володимира Зеленського ще не витік весь тестостерон. Проте (як колись називалася програма Корчинського-Джангірова) особисто у мене виникають дещо інші питання з приводу цього епізоду (адже сам по собі секс - не злочин, а природнє явище, хоча і небезпідставно табуйоване).

А саме, по-перше, чи знала надавачка, так би мовити, фізіологічних послуг Б. Яременку, що спілкується саме з народним депутатом України, представником найвищого суспільного стану нашого суспільства, чи не маємо ми справу із експлуатацією, ускладненою зловживанням статусом?

Звісно, цього не подумаєш про Богдана Васильовича, але ж розпалений полум'ям пристрасті чоловік міг і забути про всесвітню хвилю #metoo. По-друге, неприємно вражають погоджені розцінки - нижчі, аніж мінімальна заробітна платня в Україні, і закрадається думка - чи не намагався депутат Яременко схопити дівчину, скажімо так, на гарячому, на підприємницькій діяльності без касового апарату (за цю гіпотезу дякую Val Weber)?

Звісно, дипломат має бути підступним, але ж не до такого ступеню! Тим більше, що, схоже, у натурний контакт голова комітету вступив із нашою співгромадянкою, а не з іноземкою, яку міг би у такий досить розповсюджений у розвідці спосіб «розробляти» на предмет шпіонажу По-третє, безпечно баражуючи секс-мережами наш високопосадовець міг і сам потрапити на гачок ворожих спецслужб, тим більше, що, як не крути (!), пригода ця вочевидь позашлюбна...

Не знаємо наразі і про документальну згоду епізодичної подруги депутата на участь у цьому жовтневому сафарі. Воно, звісно, можна поморалізувати, що самоотрута ідеологією зради рано чи пізно призводить і до зради отакої побутової, але навіщо? Людина слабка, від природи не втечеш, проте, як слушно попередила дарницького парламентаря його співрозмовниця- треба дотримуватисьправил безпеки. Хіба ж для перемовин із жрицями кохання існує сесійна зала Верховної Ради? Чи готовий Народ оплачувати копулятивну діяльність свого Слуги?

І, хоча неприродній статевий акт між двома гетеросексуалами значно здоровіший, ніж такий між олігархом та експлуатованими ним політиками-мужчинами, реакція консервативної інтелігенції, жіноцтва та церкви може виявитися далеко неоднозначною. Втім, слід очікувати, що про роль депутата як морального орієнтира для суспільства йому незабаром розкажуть в іншому місці - тому особисто мені його щиро шкода. А от партійному керівництву слід додати до функцій очолюваного ним комітету ще й політику внутрішню, а також контролю над певними органами та гендерну безпеку. Адже тут досвід Богдана Яременка вочевидь виявиться безцінним.

Джерело: блог Максима Михайленка

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