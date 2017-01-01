Українським спецслужбам треба дозволити операції за кордоном

Звільнення 74 заручників - це радісна новина і результат важкої роботи дипломатів і спецслужб

Не маю сумнівів, проте, що хижа, сатаністська Росія продовжуватиме полювати на українців, а її власне «гарматне м'ясо» для московських упирів не має жодної цінності. Вважаю, що нам слід змінити законодавство таким чином, щоби дозволити спецслужбам (четвертий рік про це говоримо) здійснювати операції за кордоном та на окупованих

Повернення заручників додому - справжнє велике свято для всієї нашої нації, яка воює.

Звільнення 74 заручників - це радісна новина і результат важкої роботи дипломатів і спецслужб

Не маю сумнівів, проте, що хижа, сатаністська Росія продовжуватиме полювати на українців, а її власне «гарматне м'ясо» для московських упирів не має жодної цінності.

Вважаю, що нам слід змінити законодавство таким чином, щоби дозволити спецслужбам (четвертий рік про це говоримо) здійснювати операції за кордоном та на окупованих територіях України із ціллю захоплення (або ліквідації) важливих функціонерів ОЗУ Путіна. Адже подивіться, який шорох зпричинило затримання у Франції самого лише досить другорядного путінського поплічника С. Керімова!

За членів своєї банди кремлівський виродок ладен віддати ледь не будь-що. І це дороговказ, як треба діяти - а не жувати шмарклі. Світ сьогодні став навіть жорстокіший за Другу світову, оскільки тоді існували правила за межами насильства. Сьогодні - ні. Загалом же - повернення заручників додому - справжнє велике свято для всієї нашої нації, яка воює.

Джерело: блог Максима Михайленка

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