Чинний народний депутат навіть не знає, як має виглядати державний прапор України

Саме так виглядає державний прапор України

Шкода, що депутат не знає про існування Постанови ВРУ від 1992 року «Про Державний прапор»

Зустріла нещодавно одного чинного народного депутата. Здивувалася, що на піджаку носить перевернутий догори дригом державний прапор. Поцікавилася, чи не боїться він кримінального переслідування за наругу над державними символами (338 стаття Кримінального Кодексу). Він відповів, що в Конституції чітко не сказано, де який колір має бути.

Дійсно в статті 20 Конституції сказано так: «Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів». Шкода, що депутат не знає про існування Постанови ВРУ від 1992 року «Про Державний прапор». У ній чітко все сказано: «Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

А ще є гарне рішення Конституційного суду v006p710-11. Нагадаю, що рішення суду «за юридичною силою можуть бути прирівняними до закону, а у випадку визнання закону неконституційним чи надання тлумачення нормам Конституції України - навіть стоять вище закону». Так от, в рішенні суду чітко сказано: «Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній».

Питання: Що демонструє чи натякає депутат?

Джерело: блог Наталії Малиновської

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