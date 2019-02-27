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    Думки вголос

    Чому зі школи потрібно прибрати антиконституційний предмет «Християнська етика»

    • Наталя Малиновська

      Журналіст

    • Розсилка
    Чому зі школи потрібно прибрати антиконституційний предмет «Християнська етика»

    Діти мають навчитися самостійно розбиратися в процесах

    Міністерство освіти й науки відрапортувало, що оперативно видало наказ №236 від 21 лютого, а 26 лютого уже розіслало матеріали вчителям, аби 11-класники вчили на предметі «Історія» створення ПЦУ та надання Томосу. 

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    Шановна пані міністерко, заберіть краще зі школи дискримінаційний антиконституційний предмет «Християнська етика» (для цього є недільні школи при релігійних громадах) і введіть нормальний - релігієзнавство або світові релігії. Нехай діти навчаться розбиратися в процесах.

    Це дасть їм змогу не жити в стереотипах, бути толерантними, і не боятися тих, хто сповідує чи не сповідує ту чи іншу релігію. 

    Джерело: блог Наталії Малиновської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    діти школа релігія
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