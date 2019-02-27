Чому зі школи потрібно прибрати антиконституційний предмет «Християнська етика»

Діти мають навчитися самостійно розбиратися в процесах

Міністерство освіти й науки відрапортувало, що оперативно видало наказ №236 від 21 лютого, а 26 лютого уже розіслало матеріали вчителям, аби 11-класники вчили на предметі «Історія» створення ПЦУ та надання Томосу.

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Шановна пані міністерко, заберіть краще зі школи дискримінаційний антиконституційний предмет «Християнська етика» (для цього є недільні школи при релігійних громадах) і введіть нормальний - релігієзнавство або світові релігії. Нехай діти навчаться розбиратися в процесах.

Це дасть їм змогу не жити в стереотипах, бути толерантними, і не боятися тих, хто сповідує чи не сповідує ту чи іншу релігію.

Джерело: блог Наталії Малиновської

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