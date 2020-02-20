Як у Польщі вшановують відповідального за акт геноциду білоруського православного населення

Ромуальд Райс

Чи все гаразд із пантеоном польських героїв?

Історична дискусія і розгрібання сторичних завалів між Україною та Польщею не явище сьогодення. Але з 2015 року у двосторонніх відносинах між двома країнами набуло більшого загострення. Саме в цей рік до влади прийшли консерватори. Тому час від часу ми і чуємо з польської сторони, що «у вас не ті герої». Але, як кажуть, ставимося спокійно і вивчаємо історію та спостерігаємо за дійсністю.

Оскільки мені цікава філателія, тому прискіпливо слідкую за тим, які смисли, ідеологічні посили та чи інша держава зображає на поштових марках. Відповідно об’єктом моїх спостережень стали збройні формування «Прокляті солдати», які боролися за незалежність своєї країни від комуністів. У 2019 році у світ вийшли поштові польські мініатюри присвячені цим воякам. Чи все гаразд із пантеоном польських героїв? Зроблю невеличкий екскурс для наших читачів.

«Прокляті солдати» - антикомуністичне підпілля. Серед цих вояків був Ромуальд Райс псевдонім «Бурий». У 1946 році він вчинив акт геноциду білоруського православного населення на релігійному ґрунті. Прокуратура Інституту національної пам’яті Польщі винесла рішення, що «Бурий» відповідає за злочин. Розслідування завершилося у 2005 році. З 2011 року «Проклятих солдат» вшановують на офіційному рівні. Особливою популярністю день пам’яті користується у польських правих організацій.

У лютому 2019 року бургомістр Гайнівки, Польща, Єжи Сірак від імені значної частини мешканців міста заборонив марш «Проклятих солдатів», який був запланований 23 лютого, мовляв від час попередніх маршів його учасники вихваляли Ромуальда Райса. Ще раніше бургомістр також забороняв ці марші. Проте тоді суд скасовував рішення бургомістра на підставі необґрунтованості та політичного характеру, і марш «Проклятим солдатам» відбувався.

А от 11 березня 2019 року на сайті Інституту національної пам’яті Польщі з’явився матеріал без авторського підпису та юридичної сили про те, що висновки слідства були «неточними». На думку деяких аналітиків, ІНП намагається «відбілити» фігуру «Бурого».

Цього року, як повідомляє газета «Wyborcza.pl», бургомістр Єжи Сірак уже не забороняв цей марш. За його словами, це немає сенсу, адже всі його заборони скасовує суд. Тому п’ятий за рахунком марш відбувся попри невдоволення місцевого населення, чиї предки постраждали.

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