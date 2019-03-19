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    Думки вголос

    Нурсултан Назарбаєв залишає клуб диктаторів, які знаходяться при владі в СНД

    • Наталя Малиновська

      Журналіст

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    <p>&laquo;Ти що, Нурсултан? жартуєш? Ти куди? А як же чай з малиновим варенням?!&raquo;</p> - Нурсултан Назарбаєв залишає клуб диктаторів, які знаходяться при владі в СНД

    «Ти що, Нурсултан? жартуєш? Ти куди? А як же чай з малиновим варенням?!»

    Ще один диктатор у Кремлі в цей час звіряє сценарії збереження впливу на Казахстан

    Незмінний авторитарний правитель із тридцятирічним стажем на посту очільника Казахстану Нурсултан Назарбаєв сьогодні у прямому ефірі звернувся до свого народу, і, як свого часу нині покійний Єльцин, сказав, що йде, добровільно залишає свій пост президента. 

    У російському Ростові інший авторитарний президент-втікач зламав чергову ручку, слухаючи новини, і розумів, що Нурсултан не приїде до нього в гості. 

    Ще один диктатор у Кремлі звіряв сценарії збереження впливу на Казахстан. 

    І лише Алєксандр Лукашенка із широкою усмішкою на обличчі гукав товариша по «клубу диктаторів СНД»:

    «Ти що, Нурсултан? жартуєш? Ти куди? А як же чай з малиновим варенням?!»

     

    Джерело: блог Наталії Малиновської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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