Нурсултан Назарбаєв залишає клуб диктаторів, які знаходяться при владі в СНД
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«Ти що, Нурсултан? жартуєш? Ти куди? А як же чай з малиновим варенням?!»
Ще один диктатор у Кремлі в цей час звіряє сценарії збереження впливу на Казахстан
Незмінний авторитарний правитель із тридцятирічним стажем на посту очільника Казахстану Нурсултан Назарбаєв сьогодні у прямому ефірі звернувся до свого народу, і, як свого часу нині покійний Єльцин, сказав, що йде, добровільно залишає свій пост президента.
У російському Ростові інший авторитарний президент-втікач зламав чергову ручку, слухаючи новини, і розумів, що Нурсултан не приїде до нього в гості.
Ще один диктатор у Кремлі звіряв сценарії збереження впливу на Казахстан.
І лише Алєксандр Лукашенка із широкою усмішкою на обличчі гукав товариша по «клубу диктаторів СНД»:
«Ти що, Нурсултан? жартуєш? Ти куди? А як же чай з малиновим варенням?!»
Джерело: блог Наталії Малиновської