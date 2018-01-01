Чому потрібно запустити нову процедуру обрання Уповноваженого з прав людини

Депутати, не відтягуйте в часі свою ганьбу

Слідкую за девіантною поведінкою нашого парламенту в частині обрання нового Уповноваженого з прав людини. Депутати так висловлюють свою зневагу до чинного омбудсмена, що вже три роки поспіль ігнорують заслухати її щорічну доповідь про стан дотримання прав людини, тобто по факту народним обранцям начхати на права свого електорату, порушують їх чи

Народні обранці самі напаскудили з процедурою обрання Уповноваженого, створивши законодавчий колапс

Депутати, не відтягуйте в часі свою ганьбу

Слідкую за девіантною поведінкою нашого парламенту в частині обрання нового Уповноваженого з прав людини.

Депутати так висловлюють свою зневагу до чинного омбудсмена, що вже три роки поспіль ігнорують заслухати її щорічну доповідь про стан дотримання прав людини, тобто по факту народним обранцям начхати на права свого електорату, порушують їх чи ні. Навіщо цим цікавитися? Нонсенс! Мене як виборця це ображає.

Далі більше.

Народні обранці самі напаскудили з процедурою обрання Уповноваженого, створивши законодавчий колапс - один закон каже про таємне голосування, інший пише про відкрите. Яким документом керуватися? Вчасно не було організовано кампанію. І будь-які тепер висування кандидатів на цю посаду є нелегітимними. БПП, Народний фронт, Радикальна партія влаштували політичні торги і договорняки, і виходить, що в абсолютно незаконний спосіб тепер намагаються протиснути свого ручного кандидата - Алєксєєв (БПП), Денісова (НФ), Мамалига (радикали).

І тепер згадаймо, як дорікають чинному омбудсману, що вона начебто в якийсь нелегітимний спосіб обрана. Якщо так депутатам не до серця чинний Уповноважений, і що вона, за їхніми ярликами, із «папєрєдніков», то що заважало вчасно організувати вибори, щоб все було в законний спосіб ?

Хочу поцікавитися станом психічного здоров’я народних обранців... Вбачаю шизоїдну поведінку. Тому прохання до депкорпусу змінити регламент, голосування має бути таємним, знятися озвучені імена з перегонів, і запустити процедуру обрання Уповноваженого заново. Не відтягуйте в часі свою ганьбу.

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