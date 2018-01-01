Кримські татари - найбільші українці в Криму

За роки окупації Криму загинуло та зникло безвісти майже сотня громадян України

Сьогодні день кримськотатарського опору російській збройній агресії. Саме після мітингу 26 лютого 2014 року біля стін ВРУ АР Крим я для себе цей корінний народ назвала найбільшими українцями в Криму. Анексія Криму не відбувалася безкровно, як про це каже російська пропаганда. Першою цивільною жертвою мирного протистояння проросійським

Мітинг кримських татар

За роки окупації Криму загинуло та зникло безвісти майже сотня громадян України

Сьогодні день кримськотатарського опору російській збройній агресії. Саме після мітингу 26 лютого 2014 року біля стін ВРУ АР Крим я для себе цей корінний народ назвала найбільшими українцями в Криму.

Анексія Криму не відбувалася безкровно, як про це каже російська пропаганда. Першою цивільною жертвою мирного протистояння проросійським сепаратистським діям став кримський татарин 1975 року народження Решат Аметов. Першими загиблими військовослужбовцями ЗСУ стали прапорщик Сергій Кокурін, загинув під час штурму окупантами військової частини; майора ВМС ЗСУ Станіслава Карачевського було застрелено молодшим сержантом Чорноморського флоту РФ Зайцевим Є.С. двома пострілами впритул з автомату АК-74 у помешкані Карачевського. 16-річного Марка Іванюка було вбито окупаційною міліцією за його українську мову.

За роки окупації Криму загинуло та зникло безвісти майже сотня громадян України, 66 осіб (про яких достеменно відомо) стали бранцями Кремля.

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