Іран насторожила поява інформації про ненавмисне знищення українського літака силами ППО

Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

Післямова до трагедії...

Співробітники Boeing повинні отримати можливість безперешкодно обстежити місце аварії та рештки літака, незважаючи на конфлікт між Тегераном і Вашингтоном, оскільки цього вимагає Міжнародна конвенція цивільної авіації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Іран її підписав...

Однак, іранські слідчі з місцевої Організації цивільної авіації вже зазначили, що обидві так звані «чорні скриньки» були знайдені, однак вони нібито зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

Раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, без будь-яких пояснень, що не передадуть чорні скриньки з розбитого літака компанії Boeing чи американцям... Як вважають нейтральні спостерігачі, вірогідно, в Тегерані мають «відчутні застереження», щодо «можливого використання» самого факту трагедії американцями на свою користь у протистоянні із Іраном... за допомогою «можливої фальсифікації інформації чорних скриньок»... За повідомленнями інсайдерів, пов'язаних із іранськими спеціальними службами, Тегеран «дуже насторожила» вірусна інформаційна кампанія, розв'язана ще до появи перших офіційних коментарів, в цілому ряді ЗМІ, в першу чергу українських, щодо версії «ненавмисного знищення українського пасажирського літака силами ППО Ірану»... В Ірані зараз намагаються відстежити першоджерела появи у інформаційному просторі «матеріалів» такого штибу... так як у більшості з них фігурують посилання на нібито «місцеве» їх знаходження... Читайте також: «Мамо, я вранці буду». Що відомо про загиблих в авіакатастрофі українців

Джерело: блог Костянтина Машовця

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