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    Думки вголос

    Чи завершиться конфлікт США та Ірану Третьою світовою війною?

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Чи завершиться конфлікт США та Ірану Третьою світовою війною?

    Президент Трамп управляє американською військовою міццю, як ковбой з вестерна

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    Мне было бы намного спокойнее сегодня, если бы я точно знал, что в конфликте США с Ираном есть сегодня правая сторона и неправая. Что вот здесь добро, а вот здесь зло. Даже когда Америка и Россия порознь, но все-таки бьют по террористам запрещенного у нас ИГИЛ, я понимаю, что ИГИЛ – это стопроцентное зло. И что Америка и Россия всяко лучше исламских террористов.

    А за кого «болеть» в конфликте Штатов с Ираном? Понятно, что в душе лично мне ближе Америка, а Кремлю, наверное, ближе Иран, но сейчас дело складывается так, что фанатики сцепились с сумасшедшими. Иран далек от идей гуманизма, не в ладах с гражданскими правами и свободой, а ядерное оружие в руках такого режима – это сюжет для фильма про Крепкого Орешка или супергероев Марвел, которые должны спасти мир от гибели.

    С другой стороны, президент Трамп управляет американской военной мощью, как ковбой из вестерна. Главное первым достать пушку и стрелять, не дожидаясь, пока противник выстрелил в тебя. Мировая политика зависит от утреннего настроения мужчины, который всю свою карьеру построил на том, что жал на газ и не нажимал на тормоз. Который на старости лет переселился в твиттер и оттуда правит миром. Для Ирана значение человеческих потерь пренебрежимо мало. Вон даже давеча на похоронах генерала Сулеймани подавили сколько людей, но со стороны кажется, что ребята просто встали, отряхнулись и пошли дальше.

    Однако и Трамп не похож на человека, который остановится только из соображений здравого смысла. Уже не важно, кто первый начал. Главное, что каждый считает, что обязан нанести в ответ новый удар. Кто остановится – тот трус.

    Правда, в Америке все-таки точно существуют институты сдерживания президентского самодурства, а какие сдержки и противовесы сработают в Иране, я честно сказать, не представляю. Фарш назад уже не провернешь, но, конечно, Трамп допустил ошибку с уничтожением Сулеймани. Америка от этого не получила на данный момент ровно никаких выгод.

    Даже с тактической точки зрения, это было просто уничтожением символа, но не более. Зато теперь мы сидим и вдогонку уходящим новогодним праздникам всерьез размышляем о том, что на рассвете начнется Третья Мировая и на работу можно будет уже не торопиться.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Іран Дональд Трамп
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