Камера спостереження зняла момент краху літака в Ірані



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Падінню літака біля Тегерану передував спалах

У Мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера в Ірані

У мережі з'явилося відео авіакатастрофи українського пасажирського лайнера Boeing 737 в Ірані з камери спостереження. Відповідні кадри опубліковано у мікроблозі RaaviOnline у Twitter.

Так, запис з камери відеоспостереження датується 8 січня 6:19 за місцевим часом.

На відео спочатку повністю темно, проте потім можна побачити миттєвий спалах світла, і, ймовірно, саме падіння літака, від якого у вогні розлітаються його деталі та продовжують палати вже на землі.

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C — شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що 9 січня Іран опублікував звіт про авіакатастрофу. Слідчі стверджують, що частина даних з чорних скриньок втрачена.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.