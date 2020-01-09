Камера спостереження зняла момент краху літака в Ірані
У Мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера в Ірані
У мережі з'явилося відео авіакатастрофи українського пасажирського лайнера Boeing 737 в Ірані з камери спостереження. Відповідні кадри опубліковано у мікроблозі RaaviOnline у Twitter.
Так, запис з камери відеоспостереження датується 8 січня 6:19 за місцевим часом.
На відео спочатку повністю темно, проте потім можна побачити миттєвий спалах світла, і, ймовірно, саме падіння літака, від якого у вогні розлітаються його деталі та продовжують палати вже на землі.
ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C— شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Зазначимо, що 9 січня Іран опублікував звіт про авіакатастрофу. Слідчі стверджують, що частина даних з чорних скриньок втрачена.
Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.
Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.
Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.
Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.
Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.
Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.
Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.