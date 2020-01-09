День жалоби: Нацрада нагадала ЗМІ правила мовлення
9 січня в Україні оголошено день жалоби у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадує телерадіоорганізаціям, що 9 січня оголошено Днем жалоби, і рекомендує при плануванні програм і передач на цей день керуватися правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
«Відповідно до указу президента України від 8 січня 2020 року № 1 у зв’язку із трагедією, що сталася внаслідок катастрофи пасажирського літака приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран та призвела до численних людських жертв, з метою вшанування пам’яті загиблих 9 січня оголошено в Україні днем жалоби», - нагадали у Нацраді.
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Зазначимо, що 9 січня Іран опублікував звіт про авіакатастрофу. Слідчі стверджують, що частина даних з чорних скриньок втрачена.
Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.
Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.
Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.
Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.
Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.
Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.
Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.
Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.