День жалоби: Нацрада нагадала ЗМІ правила мовлення



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9 січня в Україні оголошено день жалоби у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадує телерадіоорганізаціям, що 9 січня оголошено Днем жалоби, і рекомендує при плануванні програм і передач на цей день керуватися правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Відповідно до указу президента України від 8 січня 2020 року № 1 у зв’язку із трагедією, що сталася внаслідок катастрофи пасажирського літака приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран та призвела до численних людських жертв, з метою вшанування пам’яті загиблих 9 січня оголошено в Україні днем жалоби», - нагадали у Нацраді.

Як зазначається, відповідні правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у такі дні затверджені рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412.