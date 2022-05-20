Переяславська міськрада заборонила діяльність московської церкви

Борисоглібська церква у Переяславі належить до УПЦ Московського патріархату

Рішення депутати прийняли одноголосно

Переяславська міська рада 19 травня розглянула питання про забезпечення заходів щодо недопущення розколу своєї територіальної громади на релігійному підґрунті та проросійської пропаганди в храмах Московського патріархату.

Депутати вирішили заборонити діяльність УПЦ МП та її організацій. Відтак, членам московської церкви забороняється проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Рішення підтримали одноголосно.

На сьогодні в Переяславі діють чотири церкви Московського патріархату. Це Успенська церква, Троїцька церква, Михайлівська церква та Борисоглібська церква.

Також храми УПЦ МП є у Вовчкові, Гайшині, Великій Каратулі та Дем’янцях.

Напередодні місто на Львівщині заборонило діяльність Московського патріархату. Нерухоме майно російської церкви буде вилучене і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

Нагадаємо, що Жашківська громада повстала проти попа, який називає українських воїнів розкольниками. Служителі Московського патріархату ведуть активну агітацію проти України та всього українського.

Ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.

Нещодавно очільники Московського патріархату підтвердили – вони нічого не хочуть змінювати.

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