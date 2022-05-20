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    Кримінал

    Скільки затримано колаборантів? Парламентський комітет оприлюднив дані

    Близько 500 кримінальних проваджень порушено за ознаками кримінального правопорушення щодо колабораційної діяльності - Скільки затримано колаборантів? Парламентський комітет оприлюднив дані
    Близько 500 кримінальних проваджень порушено за ознаками кримінального правопорушення щодо колабораційної діяльності
    фото: Рixabay

    Перші обвинувальні акти та кримінальні провадження вже передані слідчими

    Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність була введена парламентом лише два місяці тому. Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас розповів у інтерв'ю «Главкому», що вже затримано близько 100 осіб, які активно сприяли загарбникам на тимчасово окупованих територіях. Насамперед це – Київська область, Чернігів, Харків та Суми.

    На сьогодні правоохоронними органами зареєстровано та розслідується близько 500 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення щодо колабораційної діяльності.

    «Наскільки мені відомо, перші обвинувальні акти та кримінальні провадження вже передані слідчими Служби безпеки та Нацполіції до судів. Впевнений, що суди їх швидко розглянуть і незабаром будуть отримані перші вироки», – розповів Іонушас.

    Раніше священник Леонід Бачинський, який перейшов із філії Російської церкви до Православної церкви України, розповів, як можна вирахувати колаборантів серед ієреїв УПЦ МП.

    На Рівненщині місцевого жителя було засуджено судом до 13 років в'язниці за державну зраду.

    Читайте також інтерв'ю: Що світить Шарію? Інтерв'ю з головою правоохоронного комітету Верховної Ради
    Теги: росія окупанти депутат війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки затримано колаборантів? Парламентський комітет оприлюднив дані