Наша боротьба з російською агентурою явно недостатня

Соратник хеосонського гауляйтера Стрємоусова Остап Стахів знову глаголить. Тепер вже про порушення прав українців під час війни.

У ковідний період Стрємоусов і Стахів «захищали» права українців від диктатури вакцинаторів. Вони закликали чинити активну непокору протиепідеміологічним заходам держави. Весь цей рух добре «грівся» російськими спецслужбами, і не лише в Україні. Доведено розслідуваннями у нас та в інших західних країнах.

Тепер Стрємоусов відкрито мовить від імені Путіна у Херсоні. А Стахів, якого нібито були арештували, знову підбурює українців до масової непокори. Кілька днів тому він записав нове обурливе відео. Зачіпкою стало те, що нібито існує порушення у впровадженні воєнного стану. Суть цієї претензії не має жодного значення, бо це лише привід. Майже все відео – це запевнення, що довкола всі брешуть і обманюють, що не варто нікому вірити, бо правди немає ніде. Тут же заклики виходити і захищати свої права. У цей потік вкраплено цитати Скрябіна, Шевченка і Ісуса Христа…

Одним словом, друган Стрємоусова Стахів знову взявся за своє, тільки у наших тилах і тепер з позиції не антивакцинатора, а суперпатріота. Ролі і теми в даному випадку річ вторинна. Основне – сіяти серед людей гнів і непокору. Можливості російських спецслужб ще дуже великі. На жаль.