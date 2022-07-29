Путін робить все, аби війна прийшла на територію Росії

Президент РФ запустив процеси, які вже сам зупинити не зможе

Кремль готується позбавляти всю Україну від «нацизму»

Цей шантажистський тон із погрозами від офіційних представників РФ, якого стає більше. То на адресу України, то на Захід. Мабуть, він виконує функцію аутотренінгу. Мовляв, «все йде за планом, товариші».

Якісь вікна альтернативних можливостей у них, звичайно ж, поки що є (якщо говорити про обґрунтованість бравади). У плані товарів – іранське чи китайське імпортозаміщення. У плані послуг, якщо говорити про великі міста, у Москві так точно – узбецьке чи таджицьке заміщення росіян.

На рівні ідеології та масової свідомості – все ще тримається культ ідола. Ну, ця формула Володіна: «Є Путін – є Росія». Хоча йому треба було спантеличитися, скоріше, наступною статикою: «Є Володін – є корупція. Немає Володіна – є корупція».

Вони там готуються позбавляти всю Україну «нацизму». Не розуміючи, куди їх може завести ця неадекватність.

Не виключаю, що Бункерний таки має цю опцію – натиснути на кнопку. Але, може, так станеться, що він натисне – а нічого не полетить. Крім бумерангу в саму Росію у вигляді різних зовнішніх реакцій та внутрішніх процесів.

Хотіли війни – отримають її, зрештою, у тому чи іншому вигляді у себе на території. Принаймні все для цього роблять. Самі. Прямо зазивають «зарубу».

Хотіли повернутися до СРСР – повернуться. Всіх повернуть у совок. На пломбір, на москвич, дефіцит. І на джинси за ціною місячну зарплату.

І тоді вони почнуть палити не лише книги, а й портрети вождя.

Таке враження, що вони розпочали цю війну, щоб їм самим хтось допоміг денацифікуватися та демілітаризуватися.