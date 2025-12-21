Головна Думки вголос Михайло Басараб
Михайло Басараб Політолог

Вибори під час війни? Розмова про наслідки, яку не можна відкладати

З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними
фото: depositphotos.com

Про наслідки виборів під час війни треба говорити до, а не після

Якщо заяви про готовність провести вибори – не тактичний прийом, а реальна розмова, то про всі можливі наслідки варто говорити вже, а не потім. Потім може бути пізно. Отже:

• 1 •

Вибори не вирішать питання, яке на порожньому місці придумали росіяни. Головним приводом для проведення виборів стала позиція Кремля, що вони не хочуть обговорювати і підписувати мирний договір з буцімто нелегітимним Президентом України. З самого початку було зрозуміло, що це одна з мільйонів вигадок росіян. Те, що ми загрузли в цій розмові, було засадничою помилкою.

Повертаючись до суті проблеми, треба одразу зазначити, що з ймовірністю тисячу відсотків Росія не визнає результатів виборів, навіть якщо на них переможе Медведчук. Пояснення такого рішення у них буде заздалегідь. Не визнавши вибори, росіяни на тривалий час отримають поле для пропаганди, маніпуляцій і дипломатичних маневрів.

• 2 •

Під пропагандистським тиском росіян легітимність виборів президента України буде підважена і на міжнародному рівні. Така тепер реальність. І це треба визнати.

Якщо росіяни змогли переконати Трампа у тому, що Україні чомусь вкрай важливо провести вибори зараз, то чому їм не вдасться переконати його ще раз в тому, що вибори нібито відбулися з дикими порушеннями. Це вплине і на інших. Тож за підсумками виборів ми можемо отримати ще більше балачок про «нелегітимність».

• 3 •

Найбільш дискримінованою категорією виборців під час таких виборів стануть ті з них, хто зараз захищає Україну зі зброєю у руках. В українських військових не буде можливості ані по-людськи балотуватися, ані проголосувати. Дуже незручно вести виборчу кампанію у бліндажах і голосувати під дронами.

Додайте сюди онлайн голосування, купу інших організаційних проблем, які неминуче виникнуть. Не забудьте про корисних ідіотів, які безкоштовно зроблять свою частину роботи в інтересах ворога. Тож після всього цього вже стоятиме питання про рівень внутрішньої довіри до того, що називатиметься виборами.

• 4 •

Росіяни точно не пошкодують колосальних ресурсів на втручання у наш виборчий процес. Буде застосовано весь асортимент інструментів, починаючи від фейків у соціальних мережах, закінчуючи найстрашнішим.

• 5 •

З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними. Шлейф буде відчуватися ще довго. І не забудьмо, що все це відбудеться за кошт, який мав би піти на військо і оборону. Тобто ми заплатимо круглу суму не за те, щоб стати сильнішими, а за те, аби ослабити себе своїми ж руками.

Тема виборів в Україні – це звична провокація росіян. Жаль, що багато хто у світі так і не навчився це розрізняти. Мені дивно, що ми досі ведемося на таке. Нічого хорошого з цього не буде.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори війна Україна росіяни

