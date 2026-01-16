Головна Думки вголос Михайло Басараб
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу

Війну так чи інакше відчувають усі
фото: depositphotos.com

Росія увімкнула тотальну війну

Якби росіяни були готові вести довгу війну проти України, то не руйнували б міста далеко від лінії фронту. Вони б влаштовували пекло на фронті і в прифронтових регіонах, та не чіпали б далеких тилових, включно зі столицею. Це остаточно створило б паралельно дві реальності, які конфліктували б між собою – пекельну воєнну і абсолютно безпечну мирну.

Звідси б тяглося багато інших проблем. Те, що зараз перебої з електрикою є майже усюди – це насправді єднає країну. Війну так чи інакше відчувають усі.

Росіяни увімкнули режим тотальної війни проти українців, бо у них якраз немає часу і змоги продовжувати її. Можливо вони навіть й самі не вірять, що зламають українців цим. Але у них немає інших опцій.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
