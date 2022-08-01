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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Росії потрібні нові війни в різних куточках світу

Сьогодні, 13:55 glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Третя світова, як ніколи, має шанс розпочатися

В російсько-українській війні час працює проти глобального миру і пришвидшує офіційне оголошення Третьої світової.

У Заходу було цих півроку, щоб влаштувати показове покарання Росії, швидко і безапеляційно. Це сприяло б деекскалації і утвердженню існуючого світового порядку.

У ці місяці всі негідники планети принишкли і тихо спостерігали за спроможністю не лише Росії, але й США і НАТО.

Затягування з рішеннями породило зайві дискусії всередині Альянсу і на Заході загалом. Тепер ще й розмови про необхідність домовлятися з Москвою дали поганий сигнал принишклим диктаторам.

Починається період, коли недобиті уламки «соцтабору» і його природні союзники почнуть діяти агресивніше, вже зараз проактивно випробовуючи США і партнерів на міцність. Що ж, дочекалися. Годі було сподіватися на щось інше.

Нові точки ескалації на мапі світу потрібні Росії. Це буде відволікати увагу НАТО від України. Водночас, нічого кардинально нового через ці обставини для нас не станеться. Бо наша війна й без того мала закінчитися для нас не миром, а перемогою. Росія не залишила нам інших альтернатив.

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Теги: війна росія НАТО США Україна

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Михайло Басараб

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