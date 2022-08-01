Нова війна на Балканах буде? Кремль взявся за шантаж усієї Європи

Путін дбає про інтереси свого прихильника Вучича

На тлі протестів етнічних сербів, які напередодні активізувалися на півночі Косова, Кремль виступив із заявою на підтримку президента Сербії Александра Вучича та позиції Белграда. Водночас у Кремлі взялися погрожувати країнам, які дотримуються іншої думки. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, в заяві йдеться, що «Росія абсолютно підтримує Сербію, поруч із косовськими сербами вважаємо, що це абсолютно необґрунтовані вимоги» (як відомо, етнічні серби виступають проти перереєстрації з 1 серпня транспортних засобів та ідентифікаційних карток із сербських на косовські).

Путін заявляє, що начебто зараз «загострення вдалося уникнути, але ситуація лише відкладена на один місяць, тому дуже важливо виявити розсудливість з усіх боків». Водночас кремлівський диктатор застерігає країни, які визнали Косово, від «непродуманих кроків».

«Ми підтримуємо миролюбну конструктивну позицію Белграда, заклики президента Сербії до миру та конструктивізму. Країни, які визнали Косово, повинні вжити весь свій вплив, щоб застерегти від непродуманих кроків, які призведуть до ескалації та напруженості. У нас союзницькі, дуже відверті, дуже глибокі відносини з Белградом, які й надалі розвиватимуться», – йдеться в заяві країни-окупантки.

Нагадаємо, Вучич є одним із європейських «друзів Кремля». Раніше він в ефірі телебачення заявив, що «пекло чекає на всіх», якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна щодо України.

Раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».

Як згодом стало відомо, уряд Косова відкладе на місяць, до 1 вересня, рішення про перереєстрацію документів і автомобільних номерних знаків Сербії. Але для цього етнічні серби, які протестують на півночі Косова, мають розібрати барикади до кінця доби.