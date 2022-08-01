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ООН обговорить ядерну безпеку на тлі війни в Україні

Мар’яна Мигаль
Вчора, 11:42 glavcom.ua
ООН обговорить ядерну безпеку на тлі війни в Україні
фото ілюстративне

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє з 1970 року, його підписали 191 країна

Сьогодні, 1 серпня, розпочинає свою роботу чотириденна конференція ООН щодо знакового Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це повідомляє Associated Press.

«Це дуже, дуже важкий момент. Вторгнення Росії, яке супроводжується нагадуванням про її ядерний арсенал, настільки важливе для договору і справді чинитиме на нього сильний тиск. Те, як уряди реагують на ситуацію, сформує майбутню ядерну політику», – заявила Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї.

Мета зустрічі – досягти консенсусу щодо наступних кроків, але мало ймовірно, що будуть внесені значних змін в угоду. Участь у конференції візьмуть президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем'єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Френк Баінімарама з Фіджі, а також міністри закордонних справ 116 країн.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє з 1970 року, його підписали 191 країна. Загальна кількість ядерної зброї в усьому світі скоротилася більш ніж на 75% у порівнянні з піком середини 1980-х років, головним чином через закінчення холодної війни між США та колишнім Радянським Союзом. Але, за оцінками експертів, у всьому світі залишається приблизно 13 000 боєголовок, переважна більшість у США та Росії.

Передбачається, що зустрічі для оцінки того, як працює договір, відбуватимуться кожні п’ять років, але конференція 2020 року неодноразово відкладалася через пандемію коронавірусу й буде проведена зараз. Тим часом виклики глобальній безпеці лише зросли. Адже з початку повномасштабної війни в Україні, президент Росії Володимир Путін попередив, що будь-яка спроба втручання призведе до «наслідків, яких ви ніколи не бачили», і підкреслив, що його країна є «однією з найпотужніших ядерних держав». Кілька днів потому Путін наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності, і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цей крок «страшним».

«Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою», – сказав Гутерріш.

Раніше повідомлялося, що ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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Теги: ядерна зброя ООН війна росія

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