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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Україна в НАТО. Хто кому потрібен більше?

glavcom.ua
Україна дійсно стала щитом для Європи
малюнок: Нікіта Тітов

Ми прагнемо в НАТО не для того, щоб там сховатися

Українці не випрошують собі безпеки від інших. Ми просто хочемо об‘єднати зусилля з адекватними однодумцями у світі. Про це дані нового соціологічного дослідження групи «Рейтинг».

Українці однаково схвально ставляться і до вступу держави в НАТО, і до військово-політичного альянсу з притомними союзниками в іншому форматі. Чи то у вигляді військово-політичного союзу Україна-Польща-Великобританія, чи то у складі Україна-Польща-Литва. Кожен з трьох перелічених варіантів набирає 80% і більше підтримки серед українців.

Отже, ми прагнемо в НАТО не для того, щоб там сховатися, а для того, щоб боронити. Інакше не можу пояснити такий самий високий рівень підтримки варіантів військово-політичного союзу з окремими надійними членами НАТО.

Показуйте ці дані усім західним партнерам, які дискутують питання нашого членства в Альянсі. У цих відсотках важливе пояснення нашої мотивації.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: рейтинг Україна НАТО

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