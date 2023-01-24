Причини, чому війна в Україні може затягнутись на роки

На фронті гаряче весь час після 24 лютого

І росіяни, і українці готуються наступати

На спільному з головою Пентагону Ллойдом Остіном брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі «Рамштайн» голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні «дуже і дуже важко» вигнати російських загарбників у 2023 році.

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Тому, зазначив він, мабуть, війна не закінчиться цього року. Вважаю, що подібні заяви американців мають певний сенс. Я не військовий експерт, але з геополітичного, з міжнародного погляду – наразі не видно, що російсько-українська війна наближається до свого завершення. І цілком імовірно, що бойові дії продовжаться весь цей рік.

І росіяни, і українці готуються наступати. Багато було заяв із приводу ймовірного весняного контрнаступу ЗСУ. І поспіх зі спробою надати нам танки, схоже, пов’язаний саме з тим, щоб утримати ситуацію.

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Після історії з найжорстокішими штурмами Бахмута і Соледара, судячи з загальної складної ситуації в Донецькій області, західні союзники поспішають надати Україні необхідне озброєння. Щоб дати можливість відвоювати ще частину нашої території протягом весни-літа.

Судячи з обсягів та темпів військового постачання, російсько-український конфлікт не завершиться найближчим часом. Швидше за все, на нас чекає весняно-літня кампанія. Що буде далі – сказати важко. Ключова проблема в тому, що різні сторони мають різне сприйняття перемоги і поразки як таких. Тому немає узгодженої стратегії виходу із конфлікту.