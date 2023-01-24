Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: жахливі цифри ООН

Окупанти вбили понад 7 тис. цивільних

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, до 22 січня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 18 483 жертви серед цивільного населення країни. З них – 7 068 убитих і 11 415 поранених. Про це йдеться на сайті організації.

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Серед 7068 убитих – 2800 чоловіків, 1895 жінок, 180 дівчат і 223 хлопчики, а також 35 дітей і 1935 дорослих, стать яких поки невідома. Серед 11 415 поранених – 2 504 чоловіків, 1 779 жінок, 241 дівчина і 330 хлопчиків, а також 267 дітей і 6 294 дорослих, стать яких поки невідома.

Зазначається, що більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів.

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Насправді цифри щодо жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Йдеться, наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону