Українців знову відділяють від цивілізованого світу та штовхають в бік Росії та їх вакцини

Вакцинація від Covid-19 під загрозою. Нам рік брехали

Процес реєстрації виробників почався аж з середини грудня, коли бідніші країни вже давно закупили вакцини

Минулого літа заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав мені в ефірі Суспільного, що вакцина буде в Україні навесні 2021 і що зараз ведуться перемовини з різними компаніями.

Олександра Устінова отримала відповідь на своє депутатське звернення від МОЗ. З нього випливає, що Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив мінстр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.

Для привернення уваги – порівняльна таблиця цін на вакцини і кілька цитат:

Нам рік брехали, що ведуть перемовини щодо отримання вакцин. Насправді ж процес реєстрації виробників почався аж з середини грудня, коли не те що Велика Британія чи США, а й бідніші країни, як, наприклад, Філіппіни чи Марокко вже давно закупили вакцини.

Зрештою, «конкурс Степанова» з усіх виробників пройшов лише один – Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське АТ Лекхім.

Тобто українська компанія виступила вже всім нам звичною «компанією-прокладкою», а ціна знову виявилася захмарною.

Новина про закупівлі одразу привернула увагу, адже інші світові розробники вакцин пропонують ціни у $2, $8,5 та $12 за дозу...

Ще одна проблема: Україна замовила усього 1,9 млн доз.

Для повноцінної вакцинації кожна людина має отримати по дві дози вакцини, а отже, нині, завдяки жадібності міністра, на вакцинацію може розраховувати менше 1 мільйона українців.

При ефективності в 50% відсотків – діліть цю цифру надвоє.

Тобто крім обіцяних 8 мільйонів доз допомоги від COVAX, станом на початок 2021 року Україна, як держава, не мала жодної законтрактованої дози вакцини.

Ще 5 мільйонів доз «Лекхім» хоче, зокрема, розпродати самотужки підприємствам. Іншої вакцини ні в кого іншого все одно не вийде купити, адже жодна інша вакцина не зареєстрована в Україні.

І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський «Спутнік V».

І хоч медійно МОЗ всіляко відхрещується від закупівель у росіян, вакцина чомусь єдина допущена до реєстрації в Україні.

А Степанов говорить, що питання закупівлі російської неперевіреної вакцини надто заполітизоване й треба дивитися чи вона ефективна…

Нас, фактично, знову відділяють від цивілізованого світу та штовхають в бік Росії та їх вакцини, яку не визнав ніхто в світі.

...Після того, як міністр Степанов в ручному режимі змусив зупинити всі перемовини та обрати вакцину від свого постачальника, яку купили в 6 разів дорожче, ще й у мінімальному обсязі – на це публічно звернув увагу керівник «Медичних закупівель України» Арсен Жумаділов.

За це Максим Степанов заблокував роботу ДП «Медзакупівлі». Тож наразі Україна не лише не може укладати договори про постачання нової вакцини, а й призупинила постачання всіх інших ліків.

Джерело: блог Мирослав Барчук

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