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Мирослава Барчук Журналістка та телеведуча

Жахливий метастаз російської церкви у центрі Києва

glavcom.ua
Коли демонтують самочинне будівництво на земельній ділянці Національного музею історії України, відоме як «церква-МАФ»?
фото: Національний музей історії України

Прихильники УПЦ МП в курсі, що РПЦ оголосила війну проти України священною?

Гуляла днями з друзями Пейзажкою і побачила, що споруда УПЦ МП на території Десятинної церкви далі живе і процвітає. Пригадуєте, ще восени 2023 було рішення Апеляційного суду Києва про його демонтаж?

«Храм-кіоск» далі торгує свічками, іконами, якимись книжками, баба за прилавком проклинає «уніатов, бєзбожніков і хрістопродавцев», тобто у них все як завжди.

Я запитала відвідувачів (абсолютно сучасних, молодих, good looking людей), які заходили до цього МАФу, чи в курсі вони, що РПЦ оголосила війну проти України священною. Виявилось, що вони моляться за мир і вразумлєніє безбожників (тобто за мене), через яких власне і почалась ця війна.

Дивне враження. Чудовий день, сонячний Київ, цвіт і пахощі на Володимирські гірці, україномовне море людей, красивих, розумних облич, і раптом всередині цього старий жахливий метастаз.

Пригадуєте заяви Мінкульту, Карандєєва про перемогу над «осередком країни-агресорки в центрі Києва»? І що ж? А нічого. Осередок далі існує, ніякої перемоги нема. Рішення суду не виконане досі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: музей церква Московська церква в Україні

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Мирослава Барчук

Жахливий метастаз російської церкви у центрі Києва
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